Mit seiner Sendung "TV total" fährt ProSieben mittwochs weiterhin gute Quoten ein – rund 14 Prozent waren es allein in dieser Woche in der klassischen Zielgruppe. Nun wurde bekannt, dass Brainpool und ProSieben im Spätsommer noch eine Schippe drauflegen wollen. Sie produzieren am 29. August eine ganz besondere Ausgabe der Show, die dann nicht im klassischen Studio in Köln-Mülheim über die Bühne geht, sondern in der Lanxess Arena. Ausgestrahlt wird "TV total XXL" dann als Samstagabend-Event – am 31. August 2024 ab 20:15 Uhr.

Das ist dann zwei Wochen bevor der einstige "TV total"-Moderator Stefan Raab die Samstagabend-Bühne mit einem erneuten Kampf gegen Regina Halmich die Fernsehbühne betritt. Der in Düsseldorf ausgetragene Fight wird, wie seit einigen Wochen bekannt ist, im deutschen Fernsehen live von RTL übertragen.



Zurück aber zu "TV total" und Sebastian Pufpaff. Für die XXL-Version von "TV total" mit 120 Sendezeit sind "natürlich Gäste", "natürlich die Heavytones" und natürlich "Nippelboard und Pult" angekündigt. "Puffi kommt nicht allein" heißt es in einer Mitteilung von ProSieben. Auf der Ticketseite ist von Auftritten von Roland Kaiser und Electric Callboy die Rede, aber auch von einer neuen Runde "Blamieren oder kassieren". Karten für die Aufzeichnung sind ab sofort verfügbar.

Sebastian Pufpaff sagt: "'TV total XXL' Iive in der Lanxess Arena ist das Wacken unter den Familienfesten. Wer das verpasst, der hat die DVD-Box vom Wort zum Sonntag zu Hause." "TV total" an sich meldet sich gemäß Aufzeichnungsterminen schon etwas früher wieder mit seinen üblichen Ausgaben zurück. Die erste Aufzeichnung nach der Sommerpause findet am 14. August statt.