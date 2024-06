Umbau des Sportbereichs von RTL News: Künftig sind hier alle wesentlichen Sport-Aktivitäten gebündelt, neben der täglichen Sportberichterstattung sind das beispielsweise auch die Bereiche Sportrechte und Sportproduktion. Diesen neuen, vergrößerten Bereich wird Frank Robens in der neu geschaffenen Position des Sportchefs leiten. Es ist eine Beförderung: Robens ist seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen bei RTL Deutschland tätig. Zuletzt verantwortete er den Bereich Sportrechte, Sportproduktion und Sportmanagement bei RTL News. Die Sport-Inhalte wurden bislang von Andreas von Thien verantwortet.

Jens Schmitz ist darüber hinaus verantwortlich für die Produktion der Live-Sport-Übertragungen. Derzeit noch unbesetzt ist die Stelle des stellvertretenden Sportchefs, in dessen Verantwortung die inhaltliche Steuerung mit dem Sport-Ressort liegen wird. Andreas von Thien, der bislang auf einer Ebene mit Frank Robens stand und als Leiter des Sport-Ressorts für die inhaltliche Sportberichterstattung zuständig war, wird sich künftig auf die Moderation des Sports bei "RTL Aktuell" konzentrieren, dort gehört er auch künftig zum festen Team (DWDL.de berichtete).

In seiner neuen Funktion als Sportchef berichtet Frank Robens an Martin Gradl, Co-Geschäftsführer von RTL News, sowie für den Sportrechteeinkauf weiterhin an Andreas Fischer, COO RTL Deutschland. Gradl sagt zur Personalie und zum Umbau: "Durch die neue Struktur unterstreichen wir bei RTL News nun auch organisatorisch die Bedeutung des Sports, die er inhaltlich schon lange hat. Mit Frank Robens haben wir einen der bestvernetzten Sportmanager des Landes und zugleich eine leidenschaftliche Führungskraft für die neu geschaffene Position des Sportchefs gewinnen können. Ich freue mich sehr auf die nun noch engere Zusammenarbeit mit ihm und seinem Team."

Und Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, sagt: "Kaum etwas emotionalisiert so sehr, wie Sport. Hochattraktive Sportrechte in perfekter Inszenierung, die das Publikum begeistern, sind daher eine essenzielle Säule in unserem Portfolio. Um sie plattformübergreifend noch weiter auszubauen, ist es nur konsequent, alle Sport-Gewerke in unserem Haus in einer Hand zu bündeln. Bei Frank Robens ist diese wichtige Aufgabe fabelhaft aufgehoben."