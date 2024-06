am 06.06.2024 - 12:46 Uhr

Etwas länger als sechs Stunden dauerte am Donnerstag ein Streik von dem der Bayerische Rundfunk betroffen war. Dazu aufgerufen hatte Verdi zusammen mit dem Bayerischen Journalisten-Verband. Der Streik begann um vier Uhr morgens und war planmäßig um kurz nach zehn Uhr beendet. Betroffen waren einerseits die festangestellten und freien Beschäftigten im Betriebsteil Funkhaus, andererseits auch Beschäftigte der Klangkörper.

Der Bayerische Rundfunk teilt indes mit: "Der BR möchte seinen Mitarbeitenden einen fairen Lohnausgleich bieten, ist dabei aber an seine finanziellen Möglichkeiten gebunden." Die von der KEF zugestandene Personalsteigerungsrate, an der sich dieses Angebot orientierte, bewege sich weit unterhalb der von den Gewerkschaften formulierten Forderungen. Am Freitag nun soll die vierte Verhandlungsrunde stattfinden.