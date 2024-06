Dass die Schottin Fiona Harvey mit der Netflix-Serie "Rentierbaby" nicht einverstanden ist, das hat sie zuletzt sogar in Talkshows kundgetan. Harvey ist "die echte Martha", die einige Fans der Netflix-Serie im Rahmen der Veröffentlichung ausfindig gemacht hatten, obwohl Netflix eigenen Angaben versucht hatte, sie anonym zu halten. In der Serie geht es um einen Comedian, der von einer Frau namens Martha gestalked wird. Geworben wurde auch damit, dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten basiert. So sollen in dem Format immer wieder auch echte SMS und Textnachrichten der Stalkerin zu sehen sein.