33 Jahre nach der Gründung erhält die Film- und Medienstiftung NRW Anfang 2025 einen neuen Standort - und verlässt dann auch Düsseldorf. Die vom Land NRW, WDR, ZDF und RTL getragene Förderanstalt zieht rheinaufwärts nach Köln. Das haben NRW-Medienminister und Chef der Staatskanzlei Nathanael Liminski, Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Filmstiftungs-Geschäftsführer Walid Nakschbandi am Freitag in einer Pressekonferenz im Kölner Rathaus bekanntgegeben.

Konkret geht es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Film- und Medienstiftung NRW ab 2025 ins Deichmannhaus am Bahnhofsvorplatz. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Rhein, Dom und Haupt­bahnhof wird man die 5. Etage des Bürokomplexes beziehen. An der neuen Anschrift hat man die Postleitzahl 50667.

Der neue Standort ist nicht die einzige Veränderung bei der Film- und Medienstiftung. So hat Geschäftsführer Walid Nakschbandi, seit rund einem halben Jahr im Amt, die bisher getrennten Förderabteilungen zusammengelegt. Künftig will die Förderanstalt außerdem weniger Projekte fördern, diese dafür aber intensiver begleiten. "Niemand hat etwas davon, wenn wir mit der Gießkanne unterwegs sind aber nicht nachhalten, ob die Kreativen alles gegeben und alles bekommen haben", sagte Nakschbandi vor wenigen Tagen im DWDL.de-Interview. Gleichzeitig muss die Film- und Medienstiftung in diesem Jahr mit einem um rund fünf Millionen Euro gekürzten Budget auskommen.

Zum Umzug von Düsseldorf nach Köln sagt Walid Nakschbandi jetzt: "Wir verlassen Düsseldorf mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Nun ziehen wir 33 Jahre nach unserer Gründung rheinaufwärts in Deutschlands Medienhauptstadt Nummer eins und freuen uns sehr auf den neuen Standort in der Kölner Innenstadt zwischen Rhein, Dom und Hauptbahnhof. Wir freuen uns aber vor allem auch auf die neuen Nachbar:innen: viele Produzent:innen, Gamer:innen und Creator:innen und nicht zuletzt die großen TV-Sender. Mein Dank gilt ganz besonders Oberbürger­meisterin Henriette Reker, die sich um die Filmstiftung sehr bemüht und uns stets beherzt unterstützt hat. Die Bande nach Düsseldorf wird aber nicht abreißen, ein großer Teil unserer Mitarbeitenden und auch einer unserer beiden Hauptgesellschafter, das Land Nordrhein-Westfalen, sind in der Landeshauptstadt beheimatet. Wir werden zwischen den beiden rheinischen Rivalen für inspirierenden Austausch und ein kreatives Miteinander sorgen."

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker spricht von einem "bedeutenden Meilenstein" in der Stärkung des Medienstandorts Köln. Reker: "Die lokale Verortung einer der wichtigsten deutschen Film-Förderinstitutionen in unserer Stadt ist für die vielen Kreativschaffenden, die hier leben und arbeiten, ein Versprechen auf positive Synergien in den unterschiedlichsten Bereichen der Medienbranche. Ein neuer Standort ist stets mit neuem Schwung und frischem Wind verbunden. Ich bin gespannt auf die vielen Projekte, Möglichkeiten und kreativen Ansätze, die wir in Zukunft hier beobachten und miterleben dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass diese film- und medienpolitische Grundsatzentscheidung für Köln, aber auch für Nordrhein-Westfalen unheimlich viele Chancen birgt. Mit dem Umzug der Film- und Medienstiftung kommt nun in der Medienhauptstadt Köln zusammen, was zusammengehört."

NRW, WDR, ZDF & RTL: Das sagen die Gesellschafter

NRW-Medienminister Nathanael Liminski sagt: "Bye bye Düsseldorf, hello Cologne! Am Fuße des Doms, im Herzen Kölns bezieht eine der bedeutendsten Länderförderungen Deutschlands im Herbst ihre neuen Räumlich­keiten. Köln ist die führende Medienstadt in Deutschland. Mit dem Umzug rückt die Film- und Medien­stiftung NRW noch näher heran an die Kreati­ven und stärkt ihre Position als enger Partner der nordrhein-westfälischen Medienbranche. Ich danke der Stadt Köln für ihre fortwährende Unterstützung im gesamten Umzugsprozess und freue mich mit Walid Nakschbandi auf viele Jahre nun an neuer Wirkungsstätte."

WDR-Intendant Tom Buhrow: "Mit dem Standortwechsel der Filmstiftung NRW rücken wir alle noch einen Schritt näher zusammen - und das ist eine gute Nachricht. Denn noch nie war es wichtiger, Nordrhein-Westfalens Medienvielfalt im Digitalen zu verankern: als stark vernetzte und innovative Branche, die sich an die Bedürfnisse unseres Publikums und damit auch dem internationalen Wettbewerb anpasst. Wir vom WDR freuen uns, auch künftig auf diese unerlässliche Unterstützung zählen zu dürfen."

ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Nordrhein-Westfalen ist ganz groß im Film- und Fernsehgeschäft. Davon profitiert auch das ZDF: Wir drehen gerne vor Ort in NRW und mit den dort ansässigen Produktionsfirmen. Bei den vielfältigen Filmen, Serien und Nachwuchsproduktionen ist die Film- und Medienstiftung NRW für uns ein starker Partner."

RTL-CEO Stephan Schmitter: "Als Kölner Medienunternehmen heißen wir die Filmstiftung NRW in der Domstadt herzlich willkommen und freuen uns sehr auf die nachbarschaftliche Zusammenarbeit. Köln bietet eine hervorragende Infra­struktur und eine wunderbare kreative Atmosphäre für Film- und Medienschaffende."