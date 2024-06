Das Erste hat seit Montag sein Nachmittagsprogramm etwas neu sortiert und schließt an das testweise gesendete "Leben.Live" nun direkt "Brisant" an, was den Weg für eine längere Quizstrecke nach 17 Uhr frei macht. "Leben.Live" kam nun auch am Freitag auf keinen grünen Zweig. Das Magazin sicherte sich ab kurz nach 15 Uhr gerade einmal schlechte 5,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Das um 16:15 Uhr gestartete "Brisant" tat sich ebenfalls recht schwer. Gemessen wurden sieben Prozent Marktanteil bei allen, was verglichen mit dem bisherigen Jahresschnitt wenig ist. Die Sendung lag auf altem Slot konstant im zweistelligen Bereich, holte in diesem Jahr mehr als zwölf Prozent. In dieser Woche schwankten die Werte nun zwischen 6,4 und 7,1 Prozent.

Das "Gefragt – gejagt"-Doppel im Ersten funktionierte indes recht gut. Schon die frühe Folge brachte 12,3 Prozent insgesamt ein, auf dem regulären Sendeplatz sicherte sich Alexander Bommes dann 17,2 Prozent. Das "Quizduell" schloss die Ratespiel-Schiene mit 11,7 Prozent ab.