Am Donnerstag präsentieren die großen deutschen Fernsehsender am Screenforce Day ihre neuen und besonderen Programme für die Fernsehsaison 24/25. Gut möglich, dass ProSieben dabei ein größeres Comeback ankündigen will. Schenkt man einem aktuellen Bericht von "Bild" Glauben, dann holt der Sender das zuletzt zu RTL abgewanderte "Turmspringen" zurück. Denkbar also, dass aus dem "RTL Turmspringen" bald wieder das "TG total Turmspringen" wird.

Ein ProSieben-Sprecher wollte den "Bild"-Bericht auf Anfrage von DWDL weder bestätigen noch dementieren. Er sagte: „Welche Programme ProSieben in der Season 24/25 neu zeigt, stellen wir auf den Screenforce Days 2024 am kommenden Donnerstag vor.“ RTL wollte den Bericht ebenfalls nicht kommentieren.



Vom "RTL Turmspringen" liefen 2022, 2023 und 2024 je eine Ausgabe. Mit fast 21 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen war die Ausgabe des Jahres 2022 die stärkste, aber auch in diesem Jahr lief es für das Eventprogramm mit annähernd 19 Prozent noch außerordentlich gut. ProSieben hatte das "TV total Turmspringen" übrigens bis 2015 im Programm – die dort bisher letzte Ausgabe holte 13,4 Prozent Marktanteil (vorl. gewichtet). 2014 lag die Quote noch bei über 16 Prozent.