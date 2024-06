am 11.06.2024 - 10:07 Uhr

Eine neue "Princess Charming" sucht die große Liebe: Am 3. Juli startet die vierte Staffel der lesbischen Datingshow bei RTL+, wie der Streamingdienst jetzt ankündigte. Die neuen Folgen werden zudem jeweils eine Woche später mittwochs bei Vox Up im Free-TV gezeigt.

Als "Princess Charming" fungiert diesmal die 30-jährige Lea Hoppenworth, um deren Herz in Thailand insgesamt 20 Single-Frauen buhlen. In Gruppen- und Einzeldates bekommt sie die Gelegenheit, die Kandidatinnen genauer kennenzulernen. "Es ist eine absolut einmalige Erfahrung und ich mag neue - vielleicht auch etwas verrückte - Herausforderungen", so die Berlinerin, die eine klare Vorstellung von ihrer künftigen Partnerin hat: "Ich suche eine Person, mit der ich wachsen kann."

Während "Princess Charming" also weitergeht, muss das schwule Pendant der Datingshow erst mal pausieren. Wie ein RTL-Sprecher auf DWDL.de-Nachfrage erklärte, sind derzeit weder von "Prince Charming" noch vom Nachfolge-Format "Charming Boys" neue Staffeln geplant. Nach vier Staffeln von "Prince Charming" hatte RTL+ vor einem Jahr das Spin-Off an den Start gebracht, in dem "Allstars", aber auch neue Kandidaten flirteten. Warum es nicht weitergeht, ließ der Streamingdienst offen.

Alle "Charming"-Formate basieren auf dem Originalformat "Finding Prince Charming". Die Formatrechte werden von Paramount Global Content Distribution lizenziert. Die US-Show war übrigens deutlich kurzlebiger als die deutschen Versionen und brachte es vor acht Jahren auf nur eine einzige Staffel. Hinter den hiesigen "Charming"-Formaten steht die Produktionsfirma Seapoint Productions.