Fans der amerikanischen HBO-Serie "House of the Dragon" dürften seit Oktober 2022 auf diesen Moment gewartet haben. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird die Geschichte nun weitererzählt. In Deutschland hält Sky die Exklusiv-Rechte – und zeigt die insgesamt acht frischen Folgen parallel zur Weltpremiere bei HBO. Bei der Ausstrahlung geht Sky in diesem Sommer nun aber einen anderen Weg als noch 2022 – und das verblüfft.

Im linearen Programm von Sky Atlantic können sich "House of the Dragon"-Fans nun immerhin auf den Start der zweiten Staffel einstimmen. Ab Sonntagabend und die ganze Nacht hindurch werden dort die Folgen der ersten Staffel wiederholt. Wer auch hier zeitlich flexibel sein will: Alle Ausgaben stehen auch on Demand bereit.