am 11.06.2024 - 12:20 Uhr

Die ARD ergänzt ihr Team rund um die am Freitag startende Fußball-Europameisterschaft um Bibiana Steinhaus-Webb und Lutz Wagner. Beide waren in den vergangenen Jahren im Schiedsrichter-Wesen aktiv und sollen während des Turniers Einschätzungen geben, ob korrekt gepfiffen wurde – oder eben nicht. Wagner war etwa 20 Jahre lang als Schiri in der Bundesliga aktiv, aktuell ist er unter anderem leitender Koordinator des DFB für Regelauslegungen.