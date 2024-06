Zwei Tage vor dem Screenforce Festival hat ProSieben bereits zahlreiche Informationen über die Programmstrategie für die kommende Saison preisgegeben und im Zuge dessen bestätigt, dass das zuletzt bei RTL beheimatete "Turmspringen" künftig wieder zu ProSieben zurückkehren wird - dann wieder, wie einst zu Stefan Raabs ProSieben-Zeiten, unter dem Mantel von "TV total".

Nach Angaben von ProSieben soll das "TV total Turmspringen" im Herbst als Live-Event stattfinden. Und auch darüber hinaus wird die "TV total"-Welt um Sebastian Pufpaff kräftig ausgebaut: Neben der bereits für den 31. August angekündigten XXL-Ausgabe, die in der Kölner Lanxess Arena aufgezeichnet wird (DWDL.de berichtete), ist für den Winter auch eine gänzlich neue Sport-Show geplant: Das "TV total Promi-Wrestling".

Ebenfalls neu ist der "TV total Bundesvision Comedy Contest", mit dem ProSieben offenkundig an die Tradition von Stefan Raabs früherem "Bundesvision Song Contest" anknüpfen wird - nur diesmal eben mit dem klaren Fokus auf die Lachmuskeln. Das Konzept: Jedes Bundesland soll seine "größte Lachnummer" ins Rennen schicken, ehe ermittelt wird, welches das witzigste Bundesland ist.

Alle vier neuen Shows eint, dass sie am Samstagabend zu sehen sein werden. Während also noch unklar ist, wie die künftige Zusammenarbeit von Stefan Raab und RTL aussehen wird, nachdem man ja nicht nur das "Turmspringen" verloren hat, sondern auch "Blamieren oder kassieren" eingestellt und die Zukunft von "Schlag das Besten" offen gelassen hat, hat ProSieben gemeinsam mit Brainpool jetzt schon mal mit der geplanten Erweiterung des "TV total"-Universums Fakten geschaffen.

Und auch darüber hinaus plant der neue ProSieben-Chef Hannes Hiller weitere Neustarts im Show-Bereich. So stellte Hiller gegenüber "Meedia" eine neue Primetime-Show mit Katrin Bauerfeind in Aussicht. Zudem arbeitet der Sender an einer neuen Kochshow - für ProSieben bislang ungewohntes Terrain. Klarheit besteht außerdem mit Blick auf die Comedyshows: Sowohl "Bratwurst & Baklava - Die Show" als auch "Die Quatsch Comedy Show" sollen weitergehen. Von "Rent a Comedian", zuletzt ebenfalls am Mittwochabend nach "TV total" getestet, ist hingegen nicht die Rede.