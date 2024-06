Joyn ist nun auch offiziell in der deutschsprachigen Schweiz angekommen. Nachdem ProSiebenSat.1 schon vor drei Monaten den Launch des Streamingdienstes für Juni ankündigte (DWDL.de berichtete), ist die Schweizer Version von Joyn seit diesem Mittwoch tatsächlich verfügbar. Joyn ersetzt damit das bisherige Angebot, das auf den Namen Zappn hörte.

Ähnlich wie in Deutschland und Österreich will der Streamer nicht zuletzt mit kostenlos abrufbaren Livestreams linearer Sender punkten. Verfügbar sind in der Schweiz neben sämtlichen Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe auch das öffentlich-rechtliche SRF, der ORF, ARD, ZDF sowie diverse Schweizer Privatsender. Bemerkenswert: Anders als in Deutschland und Österreich ist über das Schweizer Joyn auch RTL, Vox, RTLzwei, Nitro und Super RTL empfangbar. Die Rede ist von mehr als 50 Live-TV-Sendern. Wer ein Joyn-Plus-Abo abschließt, bekommt sogar Zugriff auf über 100 Kanäle.

"Mit Joyn können wir der Schweiz ein umfassendes Unterhaltungs-Paket bieten: Wir sind der einzige Streaming-Anbieter auf dem Schweizer Markt, der kostenfrei eine Kombination aus Live-TV und einem umfassenden On-Demand-Angebot bietet", so Andrea Haemmerli, Managing Director bei Seven.One Schweiz. "Joyn bildet das Herzstück unseres digitalen Entertainment-Auftritts in der ProSiebenSat.1-Gruppe. Mit einem starken Fokus auf die frei verfügbaren Angebote auf Abruf aus der Mediathek und einem umfassenden Live-Streaming-Bereich von über 50 TV-Sendern wird Joyn in der Schweiz an das etablierte Konzept von Joyn Deutschland und Joyn Österreich anknüpfen und den Zuschauerinnen und Zuschauern so ein komfortables und sehr breites Angebot an Inhalten bereitstellen."

Joyn-CEO Katharina Frömsdorf: "Ich bin sehr stolz, dass wir dieses wichtige Ziel nun erreicht haben und freue mich auf die kommenden Highlights unseres Superstreamers." Dieser setzt in seinen Joyn-Produktionen übrigens auch - analog zu den linearen Sendern der Gruppe - auf Gesichter aus der Schweiz: So wird Noah Bachofen in "Hype Kitchen" Food-Trends aus der Social-Media-Welt unter die Lupe nehmen, während Naomi Lareine in "Tricked" Promis aufs Glatteis führt.