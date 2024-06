Seit rund einem Monat ist "Die Landarztpraxis" in Sat.1 wieder um 19 Uhr zu sehen – linear kann die Serie, die bis dato größtenteils ohne das einstige Zugpferd Caro Frier auskommen musste (ihre Figur Sarah König kehrte erst in der nun am Freitag gezeigten Folge nach Wiesenkirchen zurück) bisweilen noch nicht ganz an die Reichweiten der ersten Staffel anknüpfen. Erzielten die ersten 60 Folgen 2023 rund 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, liegt die Fortsetzung aktuell bei etwa 600.000. Dennoch sagt Sat.1-Senderchef Marc Rasmus: "Die eigenproduzierten Serien in Sat.1 entführen den Zuschauer in eine andere Welt - und das mit Erfolg. 'Die Landarztpraxis' Staffel 2 erfreut die Fans im TV und sehr erfolgreich auf Joyn."

Ganz offenbar ist mit neuen Geschichten vom Spreewald und der Mosel das Ende der Fahnenstange also noch nicht erreicht. Setzt Sat.1 seine Strategie mit etwa 80-teiligen Staffeln dauerhaft und bald auf gleich zwei Sendeplätzen fort, dann bräuchte man in der Tat noch ein viertes Format. Nicht mehr geplant wird indes, wie seit einigen Wochen bekannt, mit dem "Küstenrevier", das im Winter um 19 Uhr die Reichweiten-Erwartungen nicht erfüllte. Die Serie der Pyajama Pictures war allerdings weniger eine klassische Daily, sondern eher ein Vorabend-Crime-Format mit eingestreuter durchgehender Handlung.