Alexander Zverev verlor am Sonntag zwar das Finale der French Open, doch neben dem Spanier Carlos Alcaraz gab es noch einen weiteren Gewinner: Eurosport erlebte am vergangenen Wochenende den dritterfolgreichsten Tag seit Gründung des Senders mit einem Tagesmarktanteil von 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein Auftakt nach Maß für einen Sommer bei dem Eurosport insbesondere dank Übertragungsrechten der Olympischen Spiele in Paris punkten will. Geplant sind eine lokalisierte Frühstückshow, Live-Sport-Schienen und zwei exklusiven Abendshows mit Schalten ins Deutsche Haus.

Doch der Sport ist nur ein Genre im Portfolio von Warner Bros. Discovery, dem vielleicht wildesten Markenmix im deutschen Fernsehen. Beim Screenforce Festival in Düsseldorf führten Programmchefin Marion Rathmann und Vermarktungschef Markus Spangler in aller Kürze durch die geplanten Produktionen der diversen Sendermarken, unterstützt bei Eurosport durch Fabian Hambüchen. Unter dem Dach von WBD (Warner Bros. Discovery) gibt es neben Eurosport schließlich auch DMAX, TLC, Tele 5, Home & Garden TV sowie die Pay-TV-Kanäle Warner TV Comedy, Warner TV Serie und Warner TV Film sowie der Discovery Channel und Streamingdienst Discovery+.

Bei DMAX setzt man weiter auf Survival und Abenteuer, plant eine neue Staffel „Facing The Unknown“, diesmal mit Otto Karasch alias „Otto Bulletproof“. Die Dreharbeiten laufen derzeit, geplant ist die Ausstrahlung für den Winter. Schon früher bekommt Alexander Mazza ab 17. August samstags um 18.15 Uhr mit „People Magazine: Investigativ“ ein Crime-Magazin auf TLC und ab dem 2. September zeigt der Sender die US-Gerichtsshow „Judge Judy“ mit der titelgebenden Richterin Judy Sheindlin (DWDL.de berichtete). Auf Home & Garden TV wird die US-MakeOver-Reihe „Fixer Upper“ ab 11. August mit „Fixer Upper: Das Hotel“ fortgesetzt, in der Chip und Joanna Gaines ein 100 Jahre altes historisches Gebäude in ein Boutique-Hotel verwandeln.

In puncto frei empfangbarer fiktionaler Programme kündigt Warner Bros. Discovery für Tele 5 den FreeTV-Start der finalen Staffel von „Star Trek: Picard“ für Anfang Dezember an. Mehr Nachschub gibt es bei den Pay-Kanälen: Warner TV Comedy / Adult Swim bringt mit „Rick and Morty: The Anime“ noch dieses Jahr eine japanische Anime-Version der Emmy-prämierten Kultserie auf die Bildschirme.Ebenfalls im zweiten Halbjahr zeigt der Sender die Krankenhaus-Mockumentary „St. Denis Medical“. Warner TV Film bietet schon im Juli und August mit den Scary Summer Nights jeweils zwei Filme am Stück. Im August zeigt der Sender dienstags ab 20:15 Uhr jeweils zwei US-Western am Stück. Und bei Warner TV Serie kündigt WBD für den Herbst „Alert: Missing Persons Unit“ als Action-Highlight an.

Beim Discovery Channel ist vom 28. Juli bis 4. August die jährliche „Shark Week“ geplant, die beim Streamingdienst Discovery+ um 110 Hai-Filme und -Dokumentationen ergänzt wird. Zudem beleuchtet Discoverry+ in „Fallen Idols“ die tragische Geschichte von Nick und Aaron Carter. Die vierteilige Doku-Serie ist ab dem 12. Juli verfügbar.