am 27.02.2024 - 16:40 Uhr

Gerichtsshows haben nicht nur in Deutschland eine lange Tradition, sondern auch in den Vereinigten Staaten. Dort fällte Judith Sheindlin schon ab 1996 unter dem Namen "Judge Judy" ihre Urteile im Daytime-Programm von CBS. Nach 25 Jahren und mehr als 6.000 Folgen war zwar vor drei Jahren Schluss, doch das hält TLC nicht davon ab, die Kult-Show nun auch ins deutsche Fernsehen zu holen - zum ersten Mal überhaupt.

Wie Warner Bros. Discovery gegenüber DWDL.de bestätigte, wird "Judge Judy", immerhin ausgezeichnet mit drei Emmys, noch in diesem Jahr bei TLC ihre Free-TV-Premiere feiern. Der Sender hat sich zunächst die Rechte an der 25. Staffel des Dauerbrenners gesichert und will diese "großflächig ins Programm nehmen", wie es heißt. Wann genau "Judge Judy" erstmals bei TLC zu sehen sein wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Bei TLC wird man indes auf den Erfolg schielen, für den die deutschen Gerichtsshow-Wiederholungen seit Jahren beim Spartensender RTL Up sorgen. Dort sind die Folgen täglich über viele Stunden hinweg zu sehen und erreichen unverändert Quoten weit oberhalb des Senderschnitts. Vor dem Hintergrund des großen Interesses hat RTL vor einiger Zeit sogar noch einmal Barbara Salesch, gewissermaßen das deutsche Pendant zu Judge Judy, und ihren Richter-Kollegen Ulrich Wetzel aus dem Ruhestand zurückgeholt.

Judith Sheindlin fällt derweil in den USA auch nach dem Ende ihrer täglichen Sendung weiterhin Urteile vor der Kamera - trotz ihrer inzwischen 81 Jahre. Bei Amazon Freevee wurden seit 2021 bereits drei Staffeln ihrer neuen Show "Judy Justice" ausgestrahlt.

