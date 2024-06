© Seven.One Henrik Pabst

Wie genau dieses Zusammenspiel zwischen Sendern und Streamern in Zukunft aussehen soll, machte Pabst ebenfalls deutlich. "Für die Season 24/25 produzieren wir als Gruppe mehr fiktionale Programme als in den vergangenen fünf Jahren zusammen." Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass ProSiebenSat.1 zuletzt fast kaum in fiktionale Inhalte mehr investiert hatte. Zudem werden man auch "mehr Shows als jemals zuvor" zeigen, so Pabst. "Damit setzen wir konsequent das um, was wir im Dezember 2023 angekündigt haben: Wir investieren deutlich mehr in Eigenproduktionen als in den vergangenen Jahren."

Ronzheimer und neue Late-Comedyshows in Sat.1

"Unser Selbstverständnis von Sat.1 liegt klar bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir zeigen, was sie lieben – und produzieren davon in den nächsten Monaten noch mehr", sagte Marc Rasmus, der seit vergangenem Herbst als Senderchef für Sat.1 verantwortlich ist. "Am Vorabend haben wir mit deutscher Fiction eine Programm-Farbe etabliert, die tief in der DNA von Sat.1 verwurzelt ist und gleichzeitig auf Joyn zu den Erfolgsfaktoren gehört. Die gute Nachricht: Sat.1 startet im Herbst schon um 18:00 Uhr mit deutschen Serien. Zudem haben wir bereits umgesetzt, dass jeder Abend ein unverwechselbares Programmversprechen bietet: kulinarischer Genuss am Mittwoch, Rate- und Spielespaß am Donnerstag und die große Show am Freitag."

Paul Ronzheimer ist mit einer neuen Reportage-Reihe in Sat.1 zu sehen.

Bestätigt ist nun auch eine neue Reportage-Reihe mit "Bild"-Vize Paul Ronzheimer, die von i&u TV produziert wird. In "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" (AT) soll der Journalist dort hingehen, "wo es wehtut" und nicht nur in den Alltag der Menschen eintauchen, sondern ihnen im politischen Berlin auch Gehör verschaffen. So soll es um Themen wie Migration, Rechtsruck und Armut gehen. "Kaum ein Reporter ist so nah an den Menschen wie Paul Ronzheimer. Seine Reportagen aus Israel und der Ukraine sind so schmerzhaft wie gut", so Marc Rasmus. In dem neuen Format begebe er sich nun "auf eine kompromisslose Suche nach der Wahrheit".

Chris Tall und Kaulitz-Brüder bei ProSieben

"Die Superduper Show" mit Katrin Bauerfeind sowie Bill und Tom Kaulitz.

Joko und Klaas wiederum werden auch weiterhin in "Wer stiehlt mir die Show?", "Joko und Klaas gegen ProSieben" und "Late Night Berlin" zu sehen sein. Dazu kommt im Winter "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", das erstmals im Frühjahr anlässlich des 24-stündigen Programmtags der beiden mit großen Erfolg zu sehen war. Nun soll die Show weiterentwickelt und fertig konzeptioniert auf den Bildschirm zurückkehren. Neues gibt's zudem von "TV total": Hier hatte ProSieben jüngst bereits eine XXL-Ausgabe am Samstagabend, die Rückkehr des "Turmspringens" sowie das "TV total Promi Wrestling" und den "TV total Bundesvision Comedy Contest" in Aussicht gestellt. Außerdem neu am 25. Dezember: Eine "TV total"-Weihnachtsshow.

Der neue ProSieben-Chef Hannes Hiller verspricht "starke etablierte Marken, starke Persönlichkeiten, starke Themen, mehr Comedy und noch mehr Show" für die neue Saison, in der im November auch die US-Wahl einen Schwerpunkt bilden soll - mit ihr beschäftigen sich sowohl Jenke von Wilmsdorff als auch Thilo Mischke, die sich auch abseits davon in verschiedenen Dokumentationen und Reportagen "wegweisenden Gesellschaftsthemen" widmen sollen.

Wild West und Westerwald bei Kabel Eins

In "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" erzählt Kabel Eins von deutschen Cowboys und Cowgirls.

Comedy und Reality bei Joyn

Abseits der linearen Sender plant zudem auch Joyn weiter mit Originals. Hier legt Programmchef Thomas Münzner den Fokus vor allem auf Comedy und Reality. Neben den bereits angekündigten Comedyserien "Der Upir" und "KEKs" soll im Winter außerdem "Die Stinos" folgen, eine Serie über ein "stinknormales" Ehepaar - gespielt von Johanna Christine Gehlen und ihrem Mann Sebastian Bezzel.

Abseits davon will Joyn auch weiterhin eine junge Zielgruppe mit diversen Creator-Programmen unterhalten. Hier hat der Streamer "Die Rinos", "Bulletproof - Die Challenge" mit Otto Karasch, das "Dinner Duell" und "The Race" in Aussicht gestellt.