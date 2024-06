Bis vor wenigen Jahren hieß es noch Nannen-Preis, seit 2022 wird die jährliche Preisverleihung des "Stern" unter den Namen Stern-Preis durchgeführt. Am Mittwoch sind die Preisträgerinnen und Preisträger in fünf Kategorien ausgezeichnet worden, durch den Abend haben "Stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und RTL-Journalistin Pinar Atalay geführt.

Als Geschichte des Jahres ist die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger von der "Süddeutschen Zeitung" ausgezeichnet worden, hier namentlich Katja Auer, Sebastian Beck, Andreas Glas, Johann Osel, Klaus Ott. Die Geschichte und ihre jeweiligen Nachdrehs wurden teils kontrovers diskutiert, auch die "SZ" wurde für die Berichterstattung kritisiert. Die Jury hat das Stück nun trotzdem ausgezeichnet, mitnominiert waren hier auch noch eine Geschichte von "Zeit Online" und ein Tesla-Stück von "Stern"/RTL.

Im Bereich Investigation geht der Stern-Preis 2024 an Jochen Breyer und das ZDF. Zusammen mit Julia Friedrichs hatte Breyer "Die geheime Welt der Superreichen" unter die Lupe genommen. Auch hier ging "Inside Tesla" von "Stern"/RTL leer aus, Breyer und Friedrichs setzten sich außerdem gegen eine Rammstein-Geschichte von NDR und "Süddeutsche Zeitung" durch.

In der Kategorie Lokal geht der Stern-Preis 2024 an Thumilan Selvakumaran für die Geschichte "Polizeibeamte im Blindflug" in der "Südwest Presse". Durchgesetzt hat sich dieses Stück gegen Geschichten im "Hamburger Abendblatt" und "Aachener Zeitung". Als Fotogeschichte des Jahres wurde darüber hinaus Johanna-Maria Fritz ("Grabenkampf", Die Zeit) ausgezeichnet, der Egon Erwin Kisch-Preis für die beste geschriebene Reportage ging an Timofey Neshitov ("Die perfekte Zeugin", Der Spiegel).

Alle ausgezeichneten Geschichten im Überblick:

"Geschichte des Jahres"

Katja Auer, Sebastian Beck, Andreas Glas, Johann Osel, Klaus Ott - Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger - Süddeutsche Zeitung

"Lokal"

Thumilan Selvakumaran - Polizeibeamte im Blindflug - Südwest Presse

"Fotogeschichte des Jahres"

Johanna-Maria Fritz - Grabenkampf - DIE ZEIT

"Investigation"

Jochen Breyer, Julia Friedrichs - Die geheime Welt der Superreichen - das Milliardenspiel - ZDF

"Egon Erwin Kisch-Preis" (geschriebene Reportage)

Timofey Neshitov - Die perfekte Zeugin - DER SPIEGEL