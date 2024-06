Mit fast sieben Jahre alten Wiederholungen von "Hautnah: Die Tierklinik" gewann Vox zuletzt wochentags auf dem 14-Uhr-Slot keinen Blumentopf. Wiederholungen des Programms laufen seit Ende Mai, seitdem waren etwas mehr als fünf Prozent in der klassischen Zielgruppe das beste Ergebnis. Am Dienstag lag die gemessene Quote nun sogar nur bei 1,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Entsprechend hat die Programmplanung entschieden, die Tierklinik nun mit dem Ende der laufenden Woche wieder aus dem Programm zu nehmen. Am Freitag ist sie vorerst letztmals um 14 Uhr zu sehen.

In der Doku-Soap werden unterschiedliche Erziehungsstile gegenübergestellt. Die Sendung brachte Vox lange Zeit recht gute Quoten ein. Nicht selten wurden sieben Prozent Marktanteil oder mehr festgestellt. Jüngst ging aber auch dieser Sendung ein Stück weit die Puste aus. Die bisher im Jahr 2024 auf dem 14-Uhr-Slot gesendeten Ausgaben blieben klar unter der 5-Prozent-Marke.