Am 1. Juli startet das größte Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres, die Championships im englischen Wimbledon. Nach vielen Jahren, in denen Sky Deutschland die Übertragungsrechte hatte, wechseln diese nun zu Prime Video. Der Streamer hat sich die Rechte über mehrere Jahre gesichert und nun bekannt gegeben, dass im Juli einerseits der von DAZN zu Prime wechselnde Alex Schlüter durch die Live-Sendungen führen soll und andererseits Katharina Kleinfeldt. Kleinfeldt war zuletzt schon bei Sky Wimbledon-Moderatorin, den Pay-Anbieter verließ sie vergangenen Sommer Richtung Sport1. Zugleich hat Prime Video somit offiziell bestätigt, was schon seit Wochen ein offenes Geheimnis war. Schlüter kommt zu Prime. Ab Herbst ist er, das hat Amazon noch nicht gesagt, neuer Champions-League-Moderator.

"Ich freue mich extrem. Ich bin das erste Mal am heiligen Rasen – das wird wild", ließ sich Schlüter zitieren. Amazon baut seine Berichterstattung zudem an einer Vielzahl von Experten auf – darunter sind einige, die zuletzt schon für Eurosport und/oder Sky im Einsatz waren: Andrea Petkovic, Sabine Lisicki, Michael Stich, Mischa Zverev, Dustin Brown, Barbara Rittner, Daniela Hantuchova, Sascha Bajin, Barbara Schett, Benjamin Ebrahimzadeh und Markus Zoecke. Sie sollen direkt vor Ort im Studio auf der Anlage arbeiten. Das neue Prime-Studio befindet sich neben dem Centre Court.

Den Kommentar übernehmen unterschiedliche Tennis-Reporter, die zuvor ebenfalls schon für andere Sportsender im Einsatz waren: Jonas Friedrich, Markus Theil, Marcel Meinert, Wolfgang Nadvornik, Nicola Geuer, Hannes Herrmann, Lukas Schönmüller und Dennis Heineman gehören zum Reporter-Team. Moritz Lang und Cayana Freeman sind auf der Anlage. Anders als in den vergangenen Jahren bei Sky will Prime auch direkt von der Anlage kommentieren lassen. "Bei so viel fantastischem Tennis, das exklusiv bei Prime Video in Deutschland und Österreich zu sehen ist, brauchen wir ein großes Team mit unterschiedlichen Meinungen, um den Fans die größten Geschichten und Erfolge dieses prestigeträchtigen Turniers näher zu bringen", sagte Alex Green, Managing Director für Prime Video Sport, International.