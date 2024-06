MadeFor Film, FBO und Play4 produzieren derzeit in drei Ländern eine neue Dramedy, an der auch ZDFneo beteiligt ist. Es handelt sich um das Format "How to kill your Sister". Für die MadeFor Film geht Produzentin Tasja Abel ins Rennen. Die Firma Screen Flanders unterstützt die Produktion, in der es um zwei Schwestern geht, die nicht weniger als den Roadtrip ihres Lebens machen.