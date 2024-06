Jan Hofer verlässt Ende August das Moderationsteam von "RTL Direkt", das hat der Sender jetzt bekanntgegeben. Nach drei Jahren verabschiedet sich der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher damit von der RTL-Nachrichtensendung, die die Kölner im August 2021 gestartet haben. Dass RTL von Beginn an auf Hofer setzte, war durchaus überraschend, beendete der kurz davor doch erst sein "Tagesschau"-Engagement.

Nun also der Abschied, dadurch wird Pinar Atalay, die ebenfalls seit dem Start im Jahr 2021 mit dabei ist, mehr Einsätze bei "RTL Direkt" erhalten. Sie wird alleinige Hauptmoderatorin der Sendung, heißt es aus Köln. Ihre Vertretung übernimmt Redaktionsleiter Lothar Keller, der bisher zum erweiterten Moderationsteam des "RTL Nachtjournals" gehört hat.

Je nach Vorlauf ist der Erfolg von "RTL Direkt" äußerst schwankend, in Summe hat sich die Nachrichtensendung über die vergangenen drei Jahre hinweg aber auf einem guten Quotenniveau eingependelt. So sahen im Schnitt in den vergangenen Jahren immer etwas mehr als eineinhalb Millionen Menschen ab 22:15 Uhr zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag und liegt im zweistelligen Bereich. Teilweise stört "RTL Direkt" den Audience Flow im RTL-Programm aber sehr deutlich, das scheint man in Köln jedoch hinzunehmen.

Jan Hofer führt zu seinem Abschied von "RTL Direkt" übrigens private Gründen an. "Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich auch erleben möchte, dass mein Sohn groß wird. Er ist erst acht und der möchte ganz gerne öfter Fußball spielen mit seinem Papa", sagt der Moderator. Und Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, stellt eine weitere Zusammenarbeit mit Hofer in Aussicht. Sie sagt: "Jan Hofer hat in den vergangenen Jahren einen enorm wichtigen Beitrag bei der erfolgreichen Etablierung von 'RTL Direkt' geleistet. Dafür danken wir ihm herzlich. Auch wenn Jan Hofer sich aus der regelmäßigen Nachrichten-Moderation zurückzieht, wird es ganz bestimmt kein Abschied von RTL sein. Wir sind bereits im Gespräch für ein zukünftiges Projekt."

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten und Politik bei RTL News: "[...] Ein neues Format aufzubauen und beim Publikum erfolgreich zu etablieren, war kein Selbstläufer, sondern ist zu großen Teilen auch den beiden News-Anchors zu verdanken. Daher sind wir sehr glücklich, dass Pinar Atalay zukünftig 'RTL Direkt' noch häufiger moderieren wird. Das bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern Kontinuität und Verlässlichkeit." Und Pinar Atalay sagt zu den Veränderungen: "Es war eine große Freude, mit meinem Kollegen Jan Hofer 'RTL Direkt' erfolgreich aufzubauen und ich wünsche ihm für die neue Lebensphase nur das Beste. Gleichzeitig freue ich mich darauf, ab September RTL Direkt als Hauptmoderatorin weiterzuentwickeln."