Schon seit Jahren wollten Malte Grunert und Amelie von Kienlin von der Produktionsfirma Amusement Park Film ("Im Westen nichts Neues") die Graphic Novel "Berlinoir" verfilmen. Die ersten öffentlichen Bekundungen in diese Richtung gab es bereits 2018. Inzwischen hat man einen Auftraggeber gefunden, dem Projekt einen neuen Titel verpasst und die Dreharbeiten bereits gestartet: Die achtteilige Serie, die inzwischen auf den Namen "City of Blood" hört, wird demnächst bei Disney+ zu sehen sein.

Gefördert wurde das Projekt unter anderem durch den German Motion Picture Fund, von dem etwas mehr als 1,5 Millionen Euro kommen. Als die Förderung bewilligt wurde, hörte die Serie noch auf den Namen "City of Night". Kreiert wurde sie von Philipp Kadelbach und Elena Lyubarskaya, die gemeinsam mit Kim Zimmermann, Daniela Baumgärtel, Martin Behnke, Nicki Bloom, Tillmann Roth und Bernd Lange die Drehbücher geschrieben haben. Malte Grunert und Daniel Brühl - gerade im Disney+ Original "Becoming Karl Lagerfeld" selbst vor der Kamera zu sehen - fungieren als Executive Producer der Genre-Serie.

Prominente Namen hinter und vor der Kamera

Disney+ hat nun auch verraten, welchen Cast man für die Serie verpflichten konnte - und der ist durchaus prominent besetzt. In der neuen deutschen Thriller-Serie zu sehen sein werden unter anderem Lea Drinda, Soma Pysall, Mouataz Alshaltouh, Franz Hartwig, Jördis Triebel, David Schütter, Jenny Schily, Dagmar Manzel, Melika Foroutan, Jan Georg Schütte und Lars Eidinger. Als Showrunner und Regisseur fungiert Philipp Kadelbach ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "Munich Games"). Inspiriert wurde die Serie wie erwähnt durch die Graphic Novel "Berlinoir" von Zeichner Reinhard Kleist und Autor Tobias O. Meißner.

Inhaltlich geht es um eine Welt am Rande des Abgrunds im Allgemeinen und eine Stadt im Speziellen, in der es für viele um das reine Überleben geht. Konkret spielt die Serie in Berlin, wo mittlerweile unerträgliche Hitze herrscht und Kriminalität den Alltag bestimmt. Der Klimawandel hat die Welt weitestgehend zerstört und die frühere deutsche Hauptstadt ist sowas wie ein Stadtstaat am Rande des Abgrunds. Während wenige Privilegierte unter einer vollklimatisierten Kuppel angenehm leben, versinkt der Rest der Stadt in Korruption und Verbrechen.

Wer die größere Bedrohung ist: Mensch oder Vampir?

Die beiden Schwestern Bea und Phoebe wurden als Kinder durch einen Schicksalsschlag getrennt: Bea, seither chronisch krank, wächst behütet bei ihrer Adoptivmutter auf, während ihre große Schwester Phoebe sich auf den Straßen Berlins durchschlägt. Als ihre Welten wieder aufeinanderprallen, machen sie kurz vor richtungsweisenden Wahlen eine unfassbare Entdeckung: Vampire kontrollieren das organisierte Verbrechen und streben nach politischer Macht, um ihr Überleben zu sichern. Längst ist Blut die wahre Währung der Stadt geworden. Phoebe und Bea geraten zwischen die Fronten und müssen nicht nur um ihr Leben kämpfen, sondern sich gemeinsam der Frage stellen, wer die größere Bedrohung ist: Mensch oder Vampir?

Vampire sind 2024 das große Thema deutscher Serien, wie kürzlich schon beim Seriencamp in Köln thematisiert wurde: Bei einer zu Jahresbeginn sehr erfolgreich gelaufenen ARD-Serie spielten sie schon als Plottwist eine große Rolle, bei ZDFneo steht "Love Sucks" u.a. mit Damian Hardung in der Hauptrolle in den Startlöchern und bei Joyn kommt noch in diesem Jahr die Comedyserie "Der Upir" mit Fahri Yardim und Rocko Schamoni. So düster wie das jetzt von Disney+ angekündigte "City of Blood" waren die bisherigen Produktionen allerdings nicht.

