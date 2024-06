Aus der Produktion deutscher Fiction ist Sky Deutschland vor ziemlich genau einem Jahr zum Entsetzen der deutschen Produktionslandschaft im Hauruck-Verfahren komplett ausgestiegen. Weiter produziert werden indes non-fikionale Originals. 2024 verantwortet die Redaktion um den für Entertainment verantwortlichen Christian Asanger sechs deutsche Sky-Dokumentationen und dazu zwei Reality-Produktionen. 2025 werde es aus seiner Abteilung ein ähnliches Volumen geben, sagt der Fernsehmacher im Exklusiv-Interview mit DWDL.de.

Dabei bestätigt er auch die Fortsetzung beider Ochsenknecht-Formate. Sowohl die vor einigen Wochen mit der dritten Staffel zu Ende gegangene Produktion "Diese Ochsenknechts" als auch deren Ableger "Unser Hof", der Cheyenne Ochsenknecht zusammen mit ihrem Ehemann Nino beim Alltag auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen in Österreich zeigt, gehen also weiter. "Da haben wir unter anderem in Japan gedreht, wo sich Cheyenne und Nino auch über Waygu Rinder informiert haben, die ihre Chianina-Zucht ergänzen sollen", sagt Asanger. Während Staffel zwei von "Unser Hof" für Herbst 2024 eingeplant ist, wird "Diese Ochsenknechts" Anfang 2025 weitergehen. Beide Formate stammen von B28 Produktion.



Für 2025 würde Asanger mit seinem Team über weitere Namen nach – wobei nicht zuletzt die am Ende nicht ausreichend erfolgreiche Jeremy-Fragrance-Doku-Serie gezeigt habe, dass gleich mehrere Kriterien erfüllt sein müssen. "Wir brauchen ein Ensemble, mehrere Charaktere, die zusammen agieren – so dass etwas Neues, Spannendes, gutes Entertainment entsteht", sagt Asanger in Richtung der Kreativbranche.

Im Dokumentar-Bereich sucht Sky aktuell insbesondere Stoffe aus den Bereichen Sport, True Crime und "Katastrophen & Skandale", wobei auch in letzterem Gebiet seriös erzählt werden soll. Gegenüber DWDL.de kündigt er für die kommenden Monate als neues Sky-Original eine Doku rund um "die fast unglaubliche Geschichte eines Schwindlers aus der queer Community, quasi eine Art „gay Tinder Swindler“, an.

Lesen Sie hier das ausführliche Exklusiv-Interview mit Christian Asanger, in dem er auch über Gedankenspiele spricht, "Naked Attraction" zu Sky zu holen.