Bernhard Gloeggler wird zum 1. Juli Vice President und Geschäftsführer von Sesame Workshop Europe, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. In dieser Funktion verantwortet er die europäische Strategie der global tätigen Organisation, die seit 2021 auch mit einem Büro in München vertreten ist. Neben dem Ausbau der Markenbekanntheit und Sichtbarkeit der "Sesamstraße" gehört dazu unter anderem auch die Ausweitung von philanthropischen Aktivitäten - "um pädagogischen Mehrwert zu schaffen", wie es vom Unternehmen heißt.

Mit dem neuen Europa-Chef endet eine monatelange Hängepartie. Bereits im Oktober 2023 hatte DWDL.de berichtet, dass Stefan Kastenmüller, der bis dahin in dieser Funktion tätig war, nicht mehr für Sesame Workshop arbeitet. Die Kommunikation des Unternehmens war damals allerdings recht überschaubar. So wollte man den Abgang damals nicht nur nicht bestätigen, man wollte auch nicht sagen, ob Kastenmüller noch aktueller Europa-Chef ist.

Gloeggler kommt von Roku Inc., wo er zuletzt als Territory Lead Content Partnerships & Distribution tätig war und alle Content-Aktivitäten für den Markteintritt des Unternehmens in Deutschland leitete. Bei der Walt Disney Company war er zuvor außerdem 18 Jahre lang in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als General Manager, Vice President Disney Media Distribution für Deutschland, Schweiz, Österreich und Benelux, Director Digital and Pay-Channel Distribution, Head of Commercial Planning und Senior Key Account Manager.

"Seit fast zwei Jahrzehnten hat Bernhard Gloeggler erfolgreich Marken und Geschäfte bei einigen der weltweit angesehensten Medienunternehmen aufgebaut", sagt Whit Higgins, EVP, Head of Global Enterprises bei Sesame Workshop, an den Gloeggler künftig berichten wird. "Seine Erfahrung in der Entwicklung von strategischen Allianzen, seine Expertise, Transformationsprozesse in sich verändernden Geschäftsmodellen zu steuern und sein tiefes Verständnis für Verbrauchertrends machen ihn zur idealen Führungskraft, um die nächste Phase in der Marken- und Geschäftsentwicklung von Sesame Workshop in Europa voranzutreiben."

Und Gloeggler selbst sagt zu seinem neuen Job: "Sesame Workshop ist eine großartige Organisation mit einem beeindruckenden Netzwerk globaler und lokaler Partner, die sich darauf fokussiert Kindern zu helfen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in dieses dynamische Team einzubringen und die Kult-Marke ,Sesamstraße‘ mit ihren allseits beliebten Charakteren in Europa weiterzuentwickeln. Gemeinsam werden wir Projekte initiieren, die Kinder in ihrer frühkindlichen Entwicklung unterstützen, klüger, schlauer und mit mehr sozialer Kompetenz aufzuwachsen."

Die "Sesamstraße" ist hierzulande eine Koproduktion von Sesame Workshop und NDR, im vergangenen Jahr feierte das Format 50-jähriges Bestehen. NDR und Sesame Workshop nahmen das zum Anlass, um die Sendung etwas diverser aufzustellen. So gibt es seither mit Elin auch eine Figur in der "Sesamstraße", die im Rollstuhl sitzt (DWDL.de berichtete).