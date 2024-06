Ab Mitte Juli wird der Mittwochabend beim Spartensender Vox up ganz im Zeichen des Themas Dating stehen. Ab dem 10. Juli wird die neue Staffel von "Princess Charming" bei Vox up zu finden sein. Dabei handelt es sich um die vierte Staffel, deren Start bei RTL+ bevor steht. Nun ist klar: Die Sendung wird mittwochs immer um 22:15 Uhr zu sehen sein – und zudem eingebettet in andere Dating-Shows. So holt sich Vox up dann auch "First Dates" ins Programm. Die Vorabend-Sendung von Vox wird um 20:15 und 21:15 Uhr laufen – in den Wochen davor setzt Vox mittwochs noch auf "Hot oder Schrott".

Und auch um 23:45 Uhr bleibt es bei Dating-Shows am Mittwoch bei Vox up. Am späten Abend kommt die bis dato für RTL+ produzierte Flirtshow "Are you the One?" ins Free-TV. Geplant ist die Ausstrahlung der insgesamt 20-teiligen zweiten Staffel, die im Doppelpack und somit bis tief in die Nacht zu sehen sein wird. Sophia Thomalla moderiert "Are you the One?".

"And just like that" zurück bei Vox

Vox indes legt kurz nach EM-Ende mit der zweiten Staffel der Serie "And just like that" los – 2022 lief die erste Staffel bereits bei Vox und das mit sehr passablen Quoten. Etwas mehr als acht Prozent der Umworbenen sahen die Auftaktfolge, gegen Ende sanken die Werte allerdings auch auf um die fünf Prozent. Wie auch die erste Staffel wird es die zweite Runde am Dienstagabend zu sehen geben, los geht es am 16. Juli, dann mit gleich drei Folgen am Stück. Alle Episoden waren in Deutschland bereits bei Sky zu sehen. Die erste Staffel der Serie wird Vox übrigens an den ersten beiden Juli-Samstagen tagsüber vollständig wiederholen.

A pro pos Samstag: Am 13. Juli, ein Tag ohne Live-EM-Spiel, plant Vox abends eine vierstündige Musikdoku namens "Back for Good". Der Sender verspricht dabei eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte Popkultur und präsentiert die größten Songs der berühmtesten Boy- und Girlgroups.