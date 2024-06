Es ist nun schon mehr als ein Jahr her, als Prime Video eine neue Serie ankündigte, in der Anke Engelke und Bastian Pastewka gemeinsam zu sehen sein werden. Die Dreharbeiten begannen schon im April 2023 - und nun gibt’s endlich einen Starttermin für die Produktion, die auf den Namen "Perfekt Verpasst" hört. Die Serie soll ab den 15. August veröffentlicht werden - in Deutschland und dem Rest der Welt, in dem Prime Video aktiv ist. Weltpremiere feiert die Serie übrigens schon sehr bald, nämlich am 30. Juni auf dem Filmfest München.

Acht Folgen hat der Streamingdienst von der btf produzieren lassen. Und darum geht’s: Maria (Anke Engelke) und Ralf (Bastian Pastewka) stecken fest. Im Alltag, im Job und in der Liebe. Im Prinzip wären die beiden Singles ziemlich perfekt füreinander, wäre da nicht ein kleines Problem: Obwohl sie in der gleichen Kleinstadt wohnen, sind sie sich noch nie begegnet.

Neben Anke Engelke und Bastian Pastewka sind in weiteren Rollen unter anderem auch Fritzi Haberlandt, Edin Hasanović, Serkan Kaya, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Caro Scrimali, Henny Reents, Melodie Simina, Lea Freund und Momo Beier zu sehen. Executive Producer sind Jule Everts, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Matthias Murmann, Philipp Käßbohrer und Yannick Moll. Regie führen Sabine Boss und Nicolas Berse-Gilles. Headautoren der Serie sind Sebastian Colley und Claudius Pläging, weitere Folgen schrieben Sintje Rosema und Fabienne Hurst.

"Perfekt Verpasst" wurde mit fast 1,4 Millionen Euro vom German Motion Picture Fund (GMPF) gefördert - damals lautete der Arbeitstitel der Serie noch "Never Ever".