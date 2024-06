Freevee, das kostenfreie Streamingangebot von Amazon, hat für den 23. Juli die Veröffentlichung der sechsteiligen Reality-Doku "Back on Track - Neuanfang mit Bushido" angekündigt - und nachdem es in den letzten Jahren an Dokusoaps über Bushido selbst keinen Mangel gab, steht diesmal zumindest vordergründig nicht er selbst im Mittelpunkt, sondern andere junge Erwachsene, die mit schweren Erlebnissen zu kämpfen haben und beispielsweise unter Panikattacken, Gewalt in der Familie oder Angststörungen leiden.

Bushido trifft im Rahmen des Formats auf diese Personen und soll ihnen auch durch seine eigenen Erfahrungen in seiner bewegten Vergangenheit helfen. "Ich freue mich sehr, dass Bushido als Künstler in diesem spannenden Projekt eine neue Seite von sich zeigen kann, die man so von ihm noch nicht gesehen hat: Als sehr guter Zuhörer, starker Ratgeber mit eigenen bewegenden Lebenserfahrungen und als Vertrauter und Freund von jungen Menschen, die sich in lebensverändernden Situationen befinden", sagt Otto Steiner, Produzent bei Constantin Entertainment und Ideengeber des Formats.

"Bushido bringt seine große Erfahrung in das Format ein und wir freuen uns, dass wir mit dem vielseitigen Künstler ein erstes Projekt für Freevee realisieren konnten", ergänzt Gerrit Roth, Leiter Content Innovation bei Prime Video. Gedreht wurde von Oktober bis November 2023 an unterschiedlichen Drehorten in Deutschland.