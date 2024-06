Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer des "RTL EM-Studios": Am Donnerstag begrüßten weder Eton noch Jan Köppen die Fußball-Fans, sondern Sportmoderatorin Jana Wosnitza. Es war ihr erster Einsatz in der Fußball-Show, bei der sie eigentlich gar nicht zum Team gehört. Zu Beginn der Sendung erklärte Wosnitza auch, wie es zur spontanen Moderation kam - Jan Köppen musste seinen Einsatz aufgrund einer Erkrankung absagen.

"Wenn Sie sich jetzt zuhause fragen, warum steht denn da die Frau im Studio, Elton hatte doch gestern eigentlich für heute Jan Köppen als Moderator angekündigt. Ja, in der Tat, Jan ist leider krank geworden. Gute Besserung an der Stelle", erklärte Jana Wosnitza in der Sendung am Donnerstag. Zuvor hatte sie die Experten der Folge begrüßt: Stefan Effenberg, Nils Petersen und Markus Babbel.

Bereits am Mittwoch gab es ein ungewohntes Bild im "EM-Studio" von RTL: Da moderierte zwar wie gewohnt Elton, an seiner Seite stand da aber nicht wie bisher Thomas Helmer, sondern Stefan Effenberg. Letzterer sollte eigentlich immer gemeinsam mit Jan Köppen in der Sendung auftreten, Elton mit Helmer. Insofern wich man schon am Mittwoch vom ursprünglich angekündigten Konzept an.

Wie lange Jan Köppen ausfällt, ist aktuell noch unklar. Ohnehin war er in der ersten Woche der täglichen RTL-EM-Show nicht sehr präsent. Lediglich in der ersten Folge am vergangenen Samstag stand er am Moderationstisch - damals übrigens gemeinsam mit Elton. In den Tagen danach führte Elton dann allein durch die Sendung, die sich für RTL bislang noch nicht als der erhoffte Quotenerfolg erwiesen hat. Produziert wird das "RTL EM-Studio" von Raab Entertainment.