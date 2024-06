am 25.06.2024 - 10:41 Uhr

In einem ausführlichen "FAZ"-Interview hat Baden-Württembergs Landesrechnungshof-Präsidentin Cornelia Ruppert über die Altersversorge beim SWR gesprochen und den Sender zum Sparen ermahnt. Genau das haben die Chefs des Senders mittlerweile auch entschieden - sie trennen sich von zahlreichen Programmen, wie jüngst publik wurde. "Der SWR und die beiden Vorgängeranstalten haben ihren Beschäftigten jahrzehntelang eine sehr komfortable arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung geboten", sagt sie in dem Interview und nennt genau das auch als wesentliche Ursache für die hohen Belastungen der Anstalt.

Diese könnten in Zukunft auch über neue Tarifverträge kommen. "Systembedingt führt aber weiterhin jede tarifliche Gehaltssteigerung auch zu einer Erhöhung der Altersbezüge. Bei aktuellen Tarifverträgen wurde das jedoch leicht verändert, indem nicht mehr die volle Gehaltssteigerung auf die Altersbezüge übertragen wird", berichtet Ruppert und sagt, dass jeder Tarifvertrag die Unterschrift des Arbeitgebers trage. In der Vergangenheit hätten die Verantwortlichen im SWR "sehr großzügig unterschrieben". Derzeit läuft der Tarifvertrag mit den Altersversorgungs-Regelungen bis 2031 – ein neuer Vertrag müsse sich am Leistungsvermögen orientieren. Ruppert schlägt dazu etwa eine Obergrenze vor.