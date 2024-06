am 25.06.2024 - 13:00 Uhr

Groß war die Aufregung rund um die Serie "Krank Berlin" vor rund einem Jahr. Das Projekt befand sich damals in konkreter Vorbereitung, als Sky Deutschland mit der Meldung überraschte, aus der Produktion deutscher Fiction aussteigen zu wollen – und noch nicht begonnene Projekte rückabwickelte. Recht schnell eingesprungen war damals das ZDF – ZDFneo wurde somit quasi zum Lebensretter von "Krank Berlin", einer Serie rund um eine Notaufnahme im härtesten und überfülltesten Krankenhaus Berlins, produziert von Violet Pictures und Real Film Berlin.

Geleitet wird die Notaufnahme, zentraler Handlungsort von "Krank Berlin", von Dr. Parker. Nachdem ihr bisheriges Leben in Trümmern liegt, will die junge Münchener Ärztin in der Hauptstadt neu anfangen. Schon beim ersten Versuch, wichtige Veränderungen durchzusetzen, stößt sie auf den Widerstand des unterbezahlten, schlecht ausgestatteten und chronisch übermüdeten Krankenhauspersonals, das nur dank einer unverzichtbaren Dosis schwarzen Humors überlebt.



Haley Louise Jones, Slavko Popadic, Şafak Sengül, Aram Tafreshian und Bernhard Schütz gehören zum Ensemble der Serie. Samuel Jefferson ist der Headautor des Formats und hat die Geschichten somit zusammen mit seinem Team erdacht. Regie führten Fabian Möhrke und Alex Schaad.

"Wir freuen uns sehr, dass mit 'Krank Berlin' eine authentische und moderne Medical-Drama-Serie entstanden ist, die mit Apple TV+ als Partner ein noch größeres Publikum begeistern kann", so ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke. "Das ZDF und Apple TV+ stehen für qualitativ hochwertiges Programm über verschiedenste Genres hinweg. Im immer herausfordernder werdenden Wettbewerb und in Zeiten begrenzter finanzieller Ressourcen sind starke Partnerschaften für uns umso wichtiger geworden."

Für Apple TV+ ist es der nächste Aufschlag in Sachen deutscher Fiction. Schon bekannt war, dass im Auftrag des Tech-Riesen auch "Where's Wanda?" (Produktion: UFA Fiction) entsteht, eine achtteilige Dark-Comedy-Serie, die unter anderem mit Heike Makatsch, Lea Drinda und Axel Stein besetzt ist. Auch Palina Rojinski, Devis Striesow, Joachim Król, Kostja Ullmann und Nikeata Thompson spielen in dem Format mit, dass von der Suche nach einer verschwundenen 17-Jährigen erzählt.