14:18 Uhr: Es geht nun weiter mit Jörg Schönenborn.



14:16 Uhr: Helge Fuhst beantwortet nur die Frage, wie man der Nachrichtenmüdigkeit entgegnet. Womöglich allerdings eine Frage, die ihn eher in seiner jetzigen Position als Zweiter Chefredakteur von ARD Aktuell beschäftigt.

14:12 Uhr: Links neben der Bühne geht der Countdown langsam der 0:00 entgegen. Für jeden sind hier nur 20 Minuten für die Fragerunde vorgesehen. Das spricht dafür, dass wir hier keine Abendschicht einlegen müssen.

14:11 Uhr: Jetzt wird Helge Fuhst gefragt, ob man nicht ein Medienmagazin ins Leben rufen sollte. Helge Fuhst greift das Thema Medienkompetenz auf, auch mit Blick auf gezielte Desinformationen "Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere das übernehmen." Fuhst will das vor allem in schon bestehenden Formate vorkommen lassen. Mediensendungen würden ja vor allem die einschalten, die sich ohnehin schon dafür interessieren. Dazu müsse man Formen im Digitalen finden, in Abstimmung mit der ARD. "Wenn da jetzt neun loslaufen und jeder produziert irgendwas - aber durchdringen werden wir nur, wenn wir das zusammen machen.

14:06 Uhr: Auf die Frage, was er als erstes machen werde sagt Helge Fuhst: "Das erste und wichtigste für mich ist: Zuzuhören, die Ideen der Belegschaft zu hören und die besten zu sammeln."

14:04 Uhr: "Das Programm ist unser Herzstück", das müsse man in den Vordergrund stellen: "Wenn wir uns nur von Kürzungspaket zu Kürzungspaket hangeln, werden wir nicht bestehen." Gleichwohl wird er nicht um Einsparungen herumkommen. "Wir müssen dringend an die Strukturen ran, wir müssen vorangehen in der ARD." Er sagt, er habe als Phoenix-Co-Geschäftsführer schon Doppelstrukturen abgebaut. "Wenn wir unsere Strukturen nicht konsequent erneuern, gibt es 2030 keine ARD mehr. Wir müssen handeln. Ich will die Dinge in die Hand nehmen, selbstbewusst kommunizieren." Er werde "gegenüber allen Kritikern für den WDR einstehen. Das ist eine Mammutaufgabe. Wir brauchen einen Aufbruch im WDR. Einen Aufbruch, der vom WDR ausgeht. Ich weiß: Der WDR kann Aufbruch. Es gibt so viele engagierte kolleginnen und Kollegen. Wir müssen sie nur lassen. Ich will, dass alle für ihre Aufgaben brennen. Und ich will das vorleben."

14:02 Uhr: Helge Fuhst betont, dass man alle ansprechen müssen, auch jüngere Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte und "all jene, die wir schon lange verloren haben".

14:00 Uhr: Fuhst: "Wir verteidigen uns viel zu oft und begeistern zu selten. Dabei ist genau das unsere Aufgabe, zu begeistern, mit unserem Programm und unseren Inhalten." Er kommt jetzt also zum Programm und nennt konkret drei Punkte, die er verändern will: Er will "das Breaking-News-Versprechen einlösen", er will "öffentlich-rechtliches Profil herausarbeiten" und beispielsweise das Korrespontentennetz besser nutzen. Konkret sagt er: Der "Weltspiegel" gehört für ihn in die Primetime, 20:15 Uhr. Und schließlich erwarte er im Regionalen "ein Feuerwerk an Geschichten aus NRW auf allen Ausspielwegen" Man müsse Nähe herstellen, Themen der Menschen aufgreifen, mehr Lokalpolitik abbilden. "Wer, wenn nicht wir?", so Fuhst.

13:58 Uhr: Fuhst zeigt sich als Person mit Tatkraft: "Ich habe gelernt, mich weniger in den Abläufen zu verstricken, sondern einfach mal anzupacken und einfach mal zu machen." Fuhst spricht auch das unvermeidliche Thema KI an, das Chancen und Risiken mit sich bringt. "Wir brauchen hier viel mehr Tempo, müssen dringend unsere Strukturen dafür anpassen." Und zum Thema ARD-Reform sagt er: "In der ARD müssen wir mutiger und flexibler werden, die Gemeinschaft mit viel mehr Leben füllen. Ich will sie auf ein neues Level heben, der WDR hat die Stärke dazu. Der Beitragszahler versteht schon lange nicht mehr, warum Reformen so lange dauern.

13:57 Uhr: Zu seinem jungen Alter sagt er: "Ich will als 40-Jähriger Brückenbauer zu den 20-jährigen Tiktokern und zu den 60-Jährigen mit wertvoller Lebenserfahrung. Beide Generationen müssen bei uns ihre Heimat haben. Als Kolleginnen und Kollegen und im Publikum."

13:56 Uhr: Fuhst spricht auch das aktuell schlechter werdende Image der Öffentlich-Rechtlichen an: "Unsere Arbeit wird eher unter- als überschätzt. Das müssen wir ändern. Ich stehe für eine Informations- und Innovationsoffensive auf allen Ausspielwegen."

13:55 Uhr: Helge Fuhst sagt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor gewaltigen Aufgaben steht, diese aber bewältigen könne. "Die Aufgaben werden nicht politisch gelöst, sondern mit Pragmatismus, mit den besten Ideen. Ich stehe mit Zuversicht vor ihnen. Ich glaube an uns, ich glaube an den WDR. Ich will mit ihnen zusammen den WDR der Zukunft bauen, um unsere Gesellschaft zu stärken und auch um unsere Demokratie zu verteidigen."

13:43 Uhr: Es geht jetzt los mit Helge Fuhst als erstem Bewerber.

13:42 Uhr: Ein Rundfunkrat berichtet gerade: "Es hat einen regelrechten Wahlkampf gegeben! Ich habe Anrufe von allen vier Kandidaten bekommen. Und auch von anderen, die ein Interesse an dieser Wahl hatten."

13:39 Uhr: Im ersten Wahlgang wäre die absolute Mehrheit aller gesetzlichen Mitglieder des Rundfunkrats nötig, um gewählt zu werden. Bei 55 Mitgliedern bräuchte man also 28 Stimmen. Gelingt das nicht, treten die beiden Bestplatzierten in einer Stichwahl an, dann reicht die einfache Mehrheit. Nach zwei Wahlgängen sollte es also wirklich ein Ergebnis geben. Und einen Blumenstrauß.

13:37 Uhr: "Wir haben diese große Auswahl gelassen, weil wir wollten, dass der Rundfunkrat wirklich eine Wahl hat." Es ist etwas traurig, dass man das so erwähnen muss, aber dass es eine freie Wahl zwischen so vielen Kandidaten gibt, ist nicht nur für den WDR außergewöhnlich.

13:35 Uhr: Für Tom Buhrow gibt es jetzt vorgezogenen Abschiedsapplaus - und zwar nicht nur aus dem Rundfunkrat, sondern auch aus dem Publikum im hinteren Teil des Saals.

13:32 Uhr: Nachdem Tom Buhrow dem Rundfunkrat nun noch ein paar Millionen-Zahlen zu Abrufen und Quoten während der EM um die Ohren gehauen hat, beendet er seinen "Pflichtbericht". Fragen? Keine. Gut, dann können wir ja auch schon zu TOP 4, also der Wahl angelangt.

13:29 Uhr: Jetzt geht's um die diversen Einspar- und Kooperationsbemühungen, beispielsweise um den "Sport-Hub" oder auch eine straffere Organisation der Auslandsstudios, die ab 2025 alle crossmedial organisiert sein werden. Berichtsgebiete und Federführungen von Studios werden vereinheitlicht, der WDR zieht sich im Zuge dessen aus jenen Studios zurück, wo man nicht die Federführung hatte, sprich: aus Kairo, London und Neu-Delhi.

13:25 Uhr: Buhrow berichtet seinem Aufsichtsgremium aktuell davon, dass die ARD das erfolgreichste Wahlprogramm bei der Europawahl war und von einer Kooperation junger Angebote auf Instagram.

13:24 Uhr: Buhrow verspricht wenig überraschend, im kommenden halben Jahr mit seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin einen guten Übergang hinzubekommen.

13:23 Uhr: "Es ist ein sehr guter Tag für den WDR, weil sie die Auswahl haben zwischen exzellenten Persönlichkeiten." Man könne sich also auf jeden Fall sicher sein, dass der WDR in kompetente Hände komme, sagt Buhrow.

13:22 Uhr: Tom Buhrow ergreift jetzt das Wort, wir sind beim Bericht des Intendanten.

13:14 Uhr: Jetzt gibt es einen Bericht von der re:publica, bei der auch 17 Mitglieder des WDR-Rundfunkrats aus Fortbildungsgründen teilgenommen haben. Kurz gesagt: Tolle Veranstaltung, jeder sollte hingehen.



13:08 Uhr: Hier wird jetzt erstmal das bei Sitzungen übliche Prozedere abgearbeitet - also Tagesordnung genehmigen, Protokoll der letzten Sitzung etc. Apropos Tagesordnung: Die Wahl und die Vorstellung der Kandidaten und der Kandidatin ist Tagesordnungspunkt 4, den man spätestens um 14 Uhr erreicht haben will. Corinna Blümel erläutert dem anwesenden fachfremden Publikum jetzt auch erstmal, was der Rundfunkrat eigentlich ist und dass man sich freuen würde, wenn auch bei normalen Sitzungen mehr Gäste anwesend wären.

13:06 Uhr: Die Rundfunkratssitzung wird heute von Corinna Blümel geleitet, weil der Rundfunkrats-Vorsitzende Rolf Zurbrüggen erkrankt ist.

13:04 Uhr: So langsam füllen sich hier die Reihen des Rundfunkrats. Wir haben die vier zur Wahl stehenden Personen Jörg Schönenborn, Katrin Vernau, Helge Fuhst und Elmar Theveßen im Vorfeld schonmal porträtiert und auch nach ihrer Vision befragt. Empfehlenswerte Lektüre in der Zwischenzeit.

12:58 Uhr: Die Sitzung ist öffentlich (und es haben sich auch überraschend viele Leute hier eingefunden), wird aber nicht gestreamt. Es sind auch weder Fotos noch Video- oder Tonaufnahmen während der Sitzung im Saal erlaubt. Das wird jetzt also erstmal der einzige bildliche Eindruck von hier sein.

12:52 Uhr: Hallo zusammen aus dem Gürzenich in Köln, wo gleich der neue Prinz Karneval... okay, damit haben wir die naheliegenden Karnevals-Anspielungen angesichts des Versammlungsortes schonmal abgeräumt. Hier findet gleich die Wahl einer neuen Intendantin oder eines neuen Intendanten des WDR durch den Rundfunkrat statt. Los gehen soll es um 13 Uhr. Alle Details zum Prozess und dem Zeitplan hat mein Kollege Timo Niemeier an dieser Stelle schon zusammengefasst.