Wer in der kommenden Woche das EM-Achtelfinalspiel zwischen Österreich und der Türkei sehen möchte, wird im Free-TV nicht fündig werden. Stattdessen wird die Partie am Dienstag ab 21:00 Uhr exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein. Das hat die Telekom jetzt bestätigt.

Schon im Vorfeld war klar, dass die Telekom fünf Spiele des Turniers exklusiv übertragen wird, darunter eine Partie des Achtelfinals. Wer bislang kein Kunde von MagentaTV ist, kann das Angebot in der monatlichen Flex-Variante zum Preis von zehn Euro buchen. Die Telekom empfiehlt allerdings explizit, mit der Buchung "nicht bis kurz vor Spielbeginn zu warten".

Alle weiteren Achtelfinals werden auch abseits von MagentaTV gezeigt. So wird das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark am Samstag im ZDF zu sehen sein. Der Sender steigt um 19:25 Uhr in die Vorberichterstattung mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker ein. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt. Das ZDF wird darüber hinaus auch die Spiele zwischen England und der Slowakei sowie Frankreich und Belgien übertragen, die am Sonntag beziehungsweise Montag um 18:00 Uhr angepfiffen werden.

Im Ersten sind dagegen am Sonntag und Montag die beiden 21-Uhr-Spiele zwischen Spanien und Georgien sowie Portugal und Slowenien zu sehen. Am Dienstag läuft hier zudem die Partie zwischen Rumänien und den Niederlanden ab 18:00 Uhr. Das erste Achtelfinale läuft unterdessen bei RTL: Im Vorfeld des Deutschlandspiels zeigt RTL am Samstag ab 18:00 Uhr die Begegnung zwischen der Schweiz und Italien.

Die EM-Achtelfinals im Fernsehen

Samstag, 29. Juni

18:00 Uhr: Schweiz - Italien (RTL und MagentaTV)

21:00 Uhr: Deutschland - Dänemark (ZDF und MagentaTV)

Sonntag, 30. Juni

18:00 Uhr: England - Slowakei (ZDF und MagentaTV)

21:00 Uhr: Spanien - Georgien (Das Erste und MagentaTV)

Montag, 1. Juli

18:00 Uhr: Frankreich - Belgien (ZDF und MagentaTV)

21:00 Uhr: Portugal - Slowenien (Das Erste und MagentaTV)

Dienstag, 2. Juli

18:00 Uhr: Rumänien - Niederlande (Das Erste und MagentaTV)

21:00 Uhr: Österreich - Türkei (MagentaTV)