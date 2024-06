Ein halbes Jahr ist es her, dass der Hessische Rundfunk (HR) bekanntgab, dass sich Margarita Broich und Wolfram Koch nach zehn Jahren als Ermittler-Duo vom Frankfurter "Tatort" verabschieden werden. Nun hat der Sender die Nachfolger benannt: Es handelt sich um Melika Foroutan und Edin Hasanovic, die ab 2025 als neues "Tatort"-Team in Frankfurt am Main den Dienst aufnehmen werden.

Der Fokus soll auf Cold Cases, also ungeklärte Mordfälle und Tötungsdilekte aus der Vergangenheit liegen. Damit betrete der HR "abermals neues Terrain innerhalb seines 'Tatort'-Formats", erklärte der Sender. "Der Hessische Rundfunk freut sich darauf, für eines der letzten linearen Lagerfeuer im deutschen Fernsehen weiterhin seinen Beitrag zum föderalen Konzert zu leisten", sagte HR-Programmdirektorin Gabriele Holzner. "Mit unserem neuen Frankfurter 'Tatort' haben wir ein unverwechselbares Setting von sogenannten Cold Cases und vor allem ein Team, das gut zum international geprägten Rhein-Main-Gebiet passt."

Melika Foroutan wirkte in der Vergangenheit etwa in der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten ZDF-Serie "KDD - Kriminaldauerdienst" sowie den Netflix-Serien "Tribes of Europa", "Schlafende Hunde" und dem iEmmy-Gewinner "Die Kaiserin" mit. Hasanovic erhielt direkt für seine erste Kinohauptrolle in "Schuld sind immer die Anderen" eine Nominierun für den Deutschen Filmpreis. Später stand er für die Netflix-Serie "Skylines" vor der Kamera, für die er den Grimme-Preis erhielt. Zu sehen war er aber auch in "Oh Hell" und dem mit vier Oscars ausgezeichneten Welt-Erfolg "Im Westen nichts Neues" vor der Kamera. Zuletzt versuchte er sich zudem bei ZDFneo als Moderator seiner eigenen Late-Night-Show.

Produziert wird der Frankfurt "Tatort" künftig von der Produktionfirma Sommerhaus mit Jochen Laube und Fabian Maubach als Produzenten und Annie Schilling als Ausführender Produzentin. Die Dreharbeiten für den ersten Film mit den neuen Ermittlern sollen im Herbst beginnen.

"Ich bin glücklich, gemeinsam mit dem großartigen Edin Hasanovic im 'Tatort'-Frankfurt-Team zu ermitteln", so Melika Foroutan. "Die Stadt zeichnet sich durch ihre kulturelle und soziale Vielfalt aus und bietet spannende Drehorte, vor deren Hintergrund wir uns mit ungelösten Verbrechen beschäftigen werden. Besonders freue ich mich nach 'Der Kaiserin' erneut mit der Sommerhaus zu arbeiten." Und Edin Hasanovic freut sich auf seine neue TV-Partnerin: "Sie war 2005, als ich anfing vor der Kamera zu stehen, eine meiner ersten Kolleginnen, deswegen schließt sich für mich ein wunderbarer Kreis. Polizeiliche Ermittlungen in alten, bisher ungeklärten Kriminalfällen, die eine Relevanz für das Jetzt und Heute haben, wieder aufzunehmen, finde ich faszinierend. Dieses besondere Konzept hat mich von Anfang an überzeugt."