Lena Kraeber wird neue Geschäftsführerin der Constantin-Tochter Olga Film und folgt damit auf Alicia Remirez und Viola Jäger, die zuletzt neue Aufgaben bei Constantin Film übernommen hatten. Laura Machutta übernimmt zugleich neben der Geschäftsführung der Moovie künftig auch die Standortleitung der Constantin Film in Berlin, wie das Unrernehmen am Donnerstag mitteilte.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die neuen Aufgaben mit einem großartigen Team an meiner Seite", sagte Kraeber. "Es macht mich stolz, in die Fußstapfen von so unglaublich kreativen Produzentinnen treten zu dürfen, die die Olga Film über Jahrzehnte geprägt und geleitet haben, und ich bin voller Freude und Energie, das Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft zu begleiten."

Schon ab 2013 arbeitete Lena Kraeber in Berlin als Producerin für Alicia Remirez und realisierte gemeinsam mit ihr diverse Fernsehfilme für die Ninety Minute Film. 2015 wechselte sie zur UFA Fiction. Seit 2021 ist sie als Produzentin bei Olga Film und verantwortet unter anderem die ARD-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt". Laura Machutta wiederum war bereits während ihres Studiums bei der Moovie im Bereich der Herstellungsleitung tätig und betreute seit 2013 zunächst als Projektkoordinatorin, Produktionsleiterin, und später als Herstellungsleiterin Produktionen wie "Lauchhammer" oder "Strafe - nach Ferdinand von Schirach". Seit 2020 ist Laura Machutta Geschäftsführerin der Moovie und wird das Tochterunternehmen der Constantin Film weiterhin gemeinsam mit Friedrich Radmann leiten.

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Ich freue mich so sehr darüber, dass wir mit Lena und Laura so wunderbare Managerinnen in der Constantin Film haben. Ihre Energie und Begeisterung sind ansteckend und sie bringen so viel Wissen und Kontakte ein, was uns und unsere Projekte nur stärker macht. Ich bin sehr dankbar, dass sie bei uns sind."