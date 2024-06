am 27.06.2024 - 15:53 Uhr

Eine große Ankündigung der Fantasy-Serie "The Grimm Reality" hat es von Netflix zwar nie gegeben - und doch galt es als offenes Geheimnis, dass der Streamingdienst hinter der Fantasyserie von Wiedermann & Berg Television und Dog House Filmproduktion steht. Zu sehen geben wird es sie gleichwohl trotzdem nicht: Wie der US-Branchendienst "Deadline" dieser Tage berichtet, soll die offenbar bereits abgedrehte Produktion nicht den Weg auf die Plattform schaffen.

Auch nach DWDL.de-Informationen hat sich Netflix gegen eine Ausstrahlung entschieden. Über die Gründe, die zu der Entscheidung führten, ist allerdings nichts bekannt. Offiziell wollte sich eine Netflix-Sprecherin auch auf DWDL.de-Nachfrage nicht zu der Entscheidung äußern. Unklar bleibt bisher auch, ob sich möglicherweise ein anderer Anbieter findet, der "The Grimm Reality" ausstrahlen wird.

Die Serie wurde von Till Kleinert ("Der Samurai") und Erol Yesilkaya entwickelt, der auch als Produzent und Drehbuchautor fungiert. Vor der Kamera standen unter anderem Hyuan Wanner, Patrick Isermeyer, Eidin Jalali und Dennis Schuermann.

Trost für Wiedemann & Berg Television: Erst vor wenigen Tagen hatte Netflix eine zweite Staffel der Gangster-Serie "Crooks" angekündigt, hinter der die Produktionsfirma ebenfalls steht (DWDL.de berichtete). W&B Television steht außerdem hinter dem angekündigten Mysterythriller "Brick" und dem Spielfilm "Spieleabend", dessen Start am 12. Juli erfolgen wird. Darüber hinaus produziert die Firma für den Streamingdienst den Erotik-Thriller "Fall for me" mit Svenja Jung und Theo Trebs.