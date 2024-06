Der RBB-Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag dem Vorschlag von RBB-Intendantin Ulrike Demmer zugestimmt und Nicole Küchler-Stahn zur stellvertretenden Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg ernannt. Demmer hatte Küchler-Stahn erst Anfang des Jahres zum RBB geholt und zur Verwaltungsdirektorin gemacht. Nicole Küchler-Stahn lehrte zuvor an wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen an Hochschulen in Frankfurt am Main und Berlin. Sie gilt als Expertin für die wirkungsorientierte Steuerung öffentlicher Organisationen und war als Führungskraft in internationalen Beratungshäusern tätig.

Die Neubesetzung des Postens als stellvertretende Intendantin war nötig geworden, weil Martina Zöllner ihren Abschied ihren Vertrag beim RBB nicht verlängert hatte und damit zum 31. Juli den Sender verlassen wird. Auf dem Posten der Programmdirektorin folgt ihr Katrin Günther nach, ihre bisherige Stellvertreterin, Leiterin der "Contentbox Sport" und Verantwortliche für die digitale Transformation im Programm des Senders.