am 01.07.2024 - 14:10 Uhr

Es war ein spannendes Experiment des ZDF im vergangenen Herbst: Nach mehrjähriger Pause spielte Jan Böhmermann wieder "Lass dich überwachen!", diesmal aber nicht im Rahmen seiner wöchentlichen Sendung oder auf dem Sendeplatz dieser, sondern als eigene Primetime-Show. Mit rund 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stellte sich im Gesamtmarkt kein allzu großer Erfolg ein, bei den Jüngeren erzielte die 90 Minuten lange Sendung aber sehr überzeugende Erfolg. Da das ZDF ja erklärtmaßen Programm für alle Altersschichten machen will, ist die Bestellung einer Fortsetzung also durchaus nachvollziehbar.

Unterhaltungschef Oliver Heidemann hatte im Frühjahr im DWDL.de-Interview bereits gleich zwei neue Folgen für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Die erste wird nun am 24. Juli, einem Mittwochabend, zur besten Sendezeit ausgestrahlt – und kurz vorher auch in die Mediathek geladen. Das Konzept hat sich nicht verändert. Das Studiopublikum glaubt nämlich eigentlich, Teil einer normalen Folge des "ZDF Magazin Royale" zu sein. Im Vorfeld der Produktion hat die Redaktion aber die Internetaktivitäten der Studiogäste genau durchleuchtet – und einiges gefunden. Mit den Skurrilitäten werden die Personen auf der Bühne konfrontiert.

So war das Ursprungsformat "Prism is a Dancer" auch immer ein mahnendes Beispiel dafür, nicht alles aus seinem Leben auf Social Media zu posten. Außer über aufregende Studioaktionen und Einspielfilme können sich Zuschauer zu Hause und im Studio auf Musik, zahlreiche Gaststars, Prominente und Überraschungen freuen, heißt es seitens des ZDF. "Lass dich überwachen" gewann neben einem Deutschen Comedypreis auch einen Grimme Preis.

Mit "Lass dich überwachen" gibt es im ZDF-Programm somit auch ein Lebenszeichen von Jan Böhmermann in der Sommerpause. Sein "ZDF Magazin Royale" ist seit einigen Wochen nicht zu sehen. Es soll sich in der letzten August-Woche wieder mit neuen Folgen im ZDF-Programm zurückmelden.