Zwei neue Quiz-Einsätze für Johannes B. Kerner im ZDF: Der öffentlich-rechtliche Sender hat ein neues "Zweite-Chance-Special" seiner erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" angekündigt. In zwei Folgen treten am Mittwoch, den 14. August sowie am Samstag, den 17. August um 20:15 Uhr ehemalige Finalisten der Sendung ein, um erneut die Chance auf einen Gewinn in Höhe von 100.000 Euro.

Bestehen müssen Kerners Kandidatinnen und Kandidaten wie immer gegen eine Riege prominenter Experten. Mit dabei sind diesmal Anna Thalbach für den Bereich Literatur und Sprache, Bastian Pastewka für die Kategorie Film und Fernsehen und Wigald Boning, der als Erdkunde-Fachmann ins Rennen geht. Ergänzt wird das Panel um Katrin Müller-Hohenstein für das Gebiet Sport sowie "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa, der das Zeitgeschehen abdeckt.

In diesem Jahr hat das ZDF bereits drei Ausgaben der erfolgreichen Show mit Johannes B. Kerner ausgestrahlt und dabei stets überzeugende Quoten erzielt. Das im April ausgestrahlte "Doppel-Special" zählte im Schnitt rund 3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Marktanteile um neun Prozent beim jungen Publikum. Eine reguläre Ausgabe hatte es wenige Wochen zuvor sogar auf elf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gebracht.

Kein Wunder also, dass das ZDF in Zukunft noch mehr als bisher auf den "Quiz-Champion" setzen wird, während die Rateshow "Da kommst du nie drauf!", ebenfalls präsentiert von Johannes B. Kerner, keine Zukunft mehr hat, wie ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Frühjahr gegenüber DWDL.de ankündigte. Produziert wird "Der Quiz-Champion" von der Produktionsfirma Riverside Entertainment.