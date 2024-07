Anlässlich des Münchner Filmfests hat das ZDF in diesen Tagen einen umfangreichen Ausblick auf seine Fiction-Pläne in den kommenden Monaten gegeben. Dabei wurde auch mitgeteilt, dass man mit der sechsteiligen Drama-Serie "Concordia – Tödiche Utopie" gewissermaßen in die neue Fernsehsaison starten möchte. Einen genauen Starttermin nannte der Sender zwar noch nicht, ließ aber wissen, dass das unter anderem mit Christiane Paul, Steven Sowah und Jonas Nay besetzte Programm im September in der Mediathek verfügbar sein wird. Im Linearen will das ZDF im Oktober nachziehen. Erzählt wird die Geschichte einer vermeintlich sicheren Stadt. Eine lückenlose Überwachung sorgt dort seit 20 Jahren für ein freies, gerechtes und sicheres Zusammenleben. Doch dann kommt es zur Katastrophe: Zum ersten Mal wird ein Einwohner Concordias ermordet.

Unmittelbar bevor steht der Start der sechsteiligen Young-Adult-Serie "A Good Girl's Guide to Murder", die auf dem gleichnamigen Roman von Holly Jackson basiert: Fünf Jahre sind vergangen, seit die siebzehnjährige Andie Bell ermordet wurde. Der Fall ist längst abgeschlossen: Andies Freund Sal hat damals den Mord an ihr gestanden. ZDFneo legt am 8. September sonntags zur besten Sendezeit los, in der Mediathek ist der Stoff ab dem 30. August verfügbar.



Für den Winter ist indes die zweite Staffel des Serien-Events "Der Palast" geplant – sechs weitere Folgen stehen hier bereit. Ebenfalls im Winter eingeplant ist die Horrorserie "Hameln", ein ZDFneo-Original. Darin wird die Frage aufgeworfen, ob das Schicksal von Finja (Caroline Hartig), Jannik (Constantin Keller) und Ruben (Riccardo Campione) etwa unheilvoll mit der Entführung der 130 Kinder durch den Rattenfänger im Jahre 1284 zusammenhängt? Für Schlagzeilen sorgen dürfte im Winter zudem der Start von "The Famous Five" – die Serie ist eine Neuinterpretation von "Fünf Freunde" von Enid Blyton und gemeinschaftlich mit der BBC entstanden.



Für das kommende Jahr hat ZDFneo indes die Serie "Club der Dinosaurier" eingeplant. Einen genauen Termin gibt es angesichts der langen Vorlaufzeit noch nicht. Ein bisschen anders ist das bei der für ZDFneo gemachten Sitcom "Jugend – es ist kompliziert"; hier ist ein Ausstrahlungsbeginn ebenfalls zum Saisonstart im September anvisiert.



In der kommenden Saison wird zudem auch der "Death in Paradise"-Ablegers "Beyond Paradise" nach Deutschland kommen und seine lineare Heimat bei ZDFneo haben. Los geht es im September. Darin ist Schauspieler Kris Marshall als etwas unbeholfener, doch sympathischer und scharfsinniger Inspector an der Küste Südwestenglands zu sehen.