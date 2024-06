Für Aufsehen gesorgt hat ZDFneo mit der Serie "In Her Car". Kreativer Kopf hinter "In Her Car" ist der ukrainische Filmemacher Eugen Tunick. Inhaltlich geht es in der Serie um die frühen Tage des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine. Im Mittelpunkt steht die Therapeutin Lydia (Anastasia Karpenko), die sich nach dem Ausbruch des Krieges entschließt, in der Ukraine zu bleiben, um Menschen in ihrem Auto in Sicherheit zu bringen. Jede Episode erzählt von einer Autofahrt und der Geschichte des jeweiligen Gastes. Bisher liefen erst fünf Episoden, fünf weitere waren zum Ausstrahlungszeitpunkt noch in der Postproduktion.

