03.07.2024

Die nächste MIPTV wird nicht mehr in Cannes, sondern unter dem Titel MIP London in der britischen Hauptstadt stattfinden. Das ist nun bereits seit einigen Monaten klar (DWDL.de berichtete). Nun hat Messe-Veranstalter RX France folgerichtig entschieden: Auch die MIPdoc und MIPformats wandern nach London. Dort sollen sie dann am 23. und 24. Februar im Rahmen der neuen MIP London einen Platz finden.

Der Schritt ist nur logisch, denn schon zuletzt waren die beiden Veranstaltungen rund um Dokumentationen und Factual-Formate ein Teil der MIPTV, die bis in diesem Jahr jährlich in Cannes stattgefunden hat. Wegen eines schleichenden Bedeutungsverlusts in den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Spekulationen rund um die Fernsehmesse gegeben, nun soll der Wechsel nach London und das Andocken an die London TV Screenings der Messe neues Leben einhauchen.

Die MIP London findet im kommenden Jahr zwischen dem 23. und 27. Februar im Savoy Hotel und IET London statt, zwei benachbarten Locations im Londoner West-End. Die MIP London soll dabei nicht einfach eine MIPTV in London sein, sondern andere Schwerpunkte legen: Es gehe weniger ums Ausstellen als darum, "internationalen Unternehmen, die in London präsent sein wollen, maßgeschneiderte, skalierbare Möglichkeiten zu bieten, sich an einem Ort zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen", wie es bei der Vorstellung der Pläne vor einigen Monaten hieß.

"Die größte internationale Woche im Bereich Unscripted findet jetzt mit der MIP im kommenden Februar in London statt", sagt Lucy Smith, Direktorin der MIP London und der MIPCOM, die auch weiterhin in Cannes veranstaltet wird. "Wir haben von jeder Genre-Community klares Feedback darüber erhalten, wie wichtig die Aufrechterhaltung von MIPdoc und MIPformats in der ersten Jahreshälfte ist. Unscripted ist ein wachsender Teil der Londoner Veranstaltungen im Februar. Durch den Start von MIPdoc und MIPformats zu Beginn der Woche trägt die MIP London dazu bei, dieser Nachfrage gerecht zu werden."