am 03.07.2024 - 12:05 Uhr

Autos werden immer mehr auch zu Unterhaltungszentralen, auf denen verschiedene Medienanbieter vertreten sein wollen. Nicht umsonst hat sich die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) zuletzt erstmals auch mit solchen Systemen beschäftigt (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sportsender Sport1 eine Kooperation mit dem Autobauer Renault angekündigt. Dadurch werden zwei In-Car-Apps von Sport1 künftig exklusiv in Renault-Autos zu finden sein.

Bei den Apps handelt es sich um eine für Videos und eine für das Podcast-Angebot von Sport1. Die beiden Apps stehen ab sofort und noch bis Ende des Jahres exklusiv Renault-Kunden zur Verfügung. Diese finden die Angebote auf dem Multimediasystem OpenR link zum kostenlosen Download. Ab 2025 endet zumindest die exklusive Partnerschaft, dann kann Sport1 die Apps auch über andere Systeme anbieten. Entwickelt wurden die Apps auf Basis der von Autoherstellern direkt in Fahrzeugen integrierten Infotainment-Plattform Android Automotive OS (AAOS).

Die Video-App beinhaltet zum Beispiel Fußball-Highlights, Videos von internationalen und nationalen Motorsport-Rennserien (FIA WEC, ADAC GT Masters) sowie Highlights aus diversen Formaten von Sport1 - da geht’s um den "Doppelpass", aber auch "2 nach 10 – die Morgenshow" oder auch "Bundesliga Classics". Verfügbar sein sollen auch aktuelle News, Interviews und Hintergrundberichte. Das Audio-Angebot umfasst unter anderem Podcasts aus den Bereichen Fußball, Darts, Tennis, Handball und American Football.



Markus Siebrecht, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG, sagt zur Partnerschaft: "Mit der Integration von Sport1 in unsere Infotainment-Systeme bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein ganz neues Erlebnis in unseren Cockpits. Zusätzlich zu unseren bereits bis zu 50 verfügbaren Apps erweitern wir unser Portfolio mit der neuen Anwendung um spannende Inhalte aus der allseits beliebten Kategorie Sport und ermöglichen es unseren Kunden, den interessanten und innovativen Content von Sport1 unterwegs zu konsumieren."

Robin Seckler, Co-CEO der Sport1 Medien AG und Geschäftsführer der Sport1 GmbH: "Mit der Einführung unserer neuen In-Car Apps in Zusammenarbeit mit Renault schaffen wir neue innovative Touchpoints mit Vermarktungspotenzial, die das Fahrerlebnis für Sportfans deutlich aufwerten. Als Innovationstreiber und First Mover setzen wir neue Maßstäbe in diesem Bereich – dank unserer Apps sind sportinteressierte Renault-Fahrer ab sofort auch mobil #mittendrin."

Und Tim Schnabel, Chief Operating Officer (COO) der Sport1 GmbH ergänzt: "Wir maximieren das Sport- und Entertainment-Erlebnis für alle Fans – und schaffen mit den In-Car Apps einen weiteren Touchpoint für unser Angebot: Ab sofort können das dank unserer Exklusiv-Kooperation auch alle sportbegeisterten Fahrer und Passagiere in ihren Renault-Fahrzeugen genießen. Wir bieten ihnen eine breite Premium-Auswahl an Videos mit aktuellen Sporthighlights und Podcasts zu ihren bevorzugten Sportarten und Themen – ihr Lieblings-Angebot ‚to go‘ für das Super-Sportjahr 2024!"