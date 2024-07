Nicht wenige Änderungen gibt es zur kommenden Staffel der Sat.1-Spielshow "99 – Wer schlägt sie alle!". Schon bekannt war etwa, dass in der kommenden Staffel erstmals Panagiota Petridou als Moderatorin durch die Sendung führen soll. Zuletzt waren Johanna Klum (Staffel 1) und Melissa Khalaj (Staffeln 2 bis 4) als Moderatorinnen des Formats zu sehen. Florian Schmidt-Sommerfeld bleibt der Sendung indes erhalten. Er, Petridou und auch die insgesamt 99 Kandidatinnen und Kandidaten werden künftig aber donnerstags in Sat.1 zu sehen sein. Petridou nannte die Sendung wahnsinnig spannend, lustig und emotional.

Dass Senderchef Marc Rasmus die Show, die früher montags oder freitags lief, nun am Donnerstag einsetzt, war schon bekannt. Donnerstag ist der Quizabend in Sat.1, aktuell läuft dort "Hast du Töne?". Zudem fanden dort zuletzt Shows wie "Das 1% Quiz", "The Floor" und "Das große Allgemeinwissensquiz" ihre Heimat. Ab dem 15. August übernimmt nun also "99", das dann mit einem leicht anderen Titel zu sehen sein wird. Anstelle von "99 - Eine:r schlägt sie alle!" heißt die Show nun "99 – Wer schlägt sie alle?". Neu ist zudem auch die Schlagzahl: Nachdem die jüngsten Staffeln fünf Folgen umfassten, stehen nun gleich sieben Stück an.

Der Sendezeitraum ändert sich im Vergleich zum Vorjahr übrigens nicht. Auch 2023 lief die bis dato letzte Staffel im August und September. Sie erzielte knapp sieben Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, etwas mehr als Staffel drei, die im Frühjahr 2023 zu sehen war. An die Erfolge der ersten beiden Staffeln, die noch freitags zu sehen waren, knüpfte man aber nicht mehr an. Das Finale der zweiten Staffel sicherte sich im August 2022 etwa mehr als elf Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren.