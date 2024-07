am 04.07.2024 - 10:59 Uhr

Sophia Maier, die seit 2016 als Autorin und Reporterin für "stern TV" im Einsatz ist und in ihrer Reportage-Reihe "Why?" immer wieder aus Krisen- und Kriegsregionen sowie über Themen rund um die AfD und Frauenrechte berichtete, wird Sonderkorrespondentin bei RTL. In dieser Funktion wird sie ab September exkluiv für die Sender und Plattformen von RTL Deutschland berichten.

"Sophia Maier ist eine äußerst erfahrene, engagierte und mutige Reporterin, die stets bereit ist, auch dahin zu gehen, wo es weh tut", so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten und Politik bei RTL News. "Schon seit vielen Jahren arbeiten wir sehr erfolgreich und vertrauensvoll mit ihr zusammen. Daher freuen wir uns sehr, dass sie künftig für uns mit ihrem ganz eigenen Stil über die großen gesellschaftlichen Themen berichtet und auch aus den Krisen- und Kriegsregionen dieser Welt, sowohl tagesaktuell als auch in vertiefenden Berichten und Reportagen."

Sophia Maier: "Seit vielen Jahren bin ich RTL News durch meine Reportagen eng verbunden und schätze den Anspruch bei der journalistischen Arbeit außerordentlich. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, meine journalistische Tätigkeit mit genau diesem Anspruch weiterzuführen und weiterzuentwickeln. In einer Zeit der weltweiten politischen Umbrüche ist es besonders wichtig, den Menschen von den Krisen- und Kriegsherden sowie den Geschehnissen im eigenen Land nicht nur Nachrichten, sondern auch deren Hintergründe zu vermitteln. RTL ist hierfür der perfekte Rahmen. Ich freue mich riesig auf die neuen Kolleginnen und Kollegen und die zukünftige, vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Maier studierte Politikwissenschaft und Germanistik sowie Demokratiewissenschaft und wurde für ihre Recherchen mit der Silbernen Medienlöwin 2022 und dem Katholischen Medienpreis 2023 ausgezeichnet.