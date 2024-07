In Berlin ist am Abend der Deutsche Podcast Preis verliehen worden. Insgesamt gab es Preise in elf Kategorien, von denen das Publikum in fünf per Online-Voting für ihre Favoriten abstimmen konnte. Den Preis für die beste journalistische Leistung erhielt dabei der Podcast "Boys Club" über "Macht und Machtmissbrauch bei Axel Springer" - was auch deshalb bemerkenswert ist, weil der Springer-Verlag zu jener Allianz gehört, die hinter der Preisverleihung steht. Hinter dem ausgezeichneten Podcast steht die Produktionsfirma TRZ Media, an der unter anderem Jan Böhmermann beteiligt ist.

Für das beste Gespräch wiederum wurde der ARD-Podcast "Telephobia - Dieser eine Anruf" ausgezeichnet, in dem Autorin Lea Utz Menschen dabei hilft, einen Anruf zu machen, vor dem sie sich schon lange drücken. Den Preis für das beste Skript erhielt "Teurer Wohnen", ein Podcast von Radio Eins und detektor.fm über den Immobilienmarkt. Der vom WDR für funk verantwortete Podcast "Scambit: Schach, Hype und Millionen" setzte sich derweil in der Kategorie "Beste Audio-Produktion" durch, während das ZDFkultur/Deutschlandfunk-Projekt "Billion Dollar Apes - Kunst, Gier, NTFs" mit Jasna Fritzi Bauer als Erzählerin als "Beste Innovation" geehrt wurde. "Bester Independent-Podcast" wurde "Wild & Fremd", ein Podcast für "Entdecker und ihre Geschichten".

Zu den Gewinnern des Publikums-Preises gehörte unter anderem Tommi Schmitt, der selbst zwar streng genommen kein Newcomer im Podcast-Bereich ist, aber dennoch einen Preis in dieser Kategorie bekam - und zwar für sein neues Fußball-Projekt "Copa TS". In der Kategorie "Beste Unterhaltung" ging der Podcast Preis des Publikum an "Die Pochers! Frisch recycelt", während sich die True-Crime-Fans in der Kategorie "Beste Spannung" mehrheitlich für "Mord auf Ex" entschieden.

Rund 250 geladene Gäste waren am Donnerstagabend zur Verleihung nach Berlin gekommen, die von den Moderatorinnen Aminata Belli und Lena Cassel moderiert wurde. "Wie immer ist es ein großes Fest, gemeinsam die Podcasterinnen und Podcaster des Jahres auszuzeichnen", sagte Grit Leithäuser, Geschäftsführererin der Radiozentrale und Veranstalterin des Deutschen Podcast Preises. "Die Podcastszene ist bunt und das sehen wir auch dieses Jahr wieder. Und zwar bei allen eingereichten Podcasts als auch bei den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern."

Im Vorfeld hatte es nach Angaben der Ausrichter mehr als 900 Einreichungen gegeben. Ein zweistufiges Jury-Verfahren war der Verleihung vorausgegangen. Für die Publikumspreise gingen in diesem Jahr zudem fast eine Million Votes ein.

Alle Preisträgerinnen und Preisträger