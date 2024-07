Fünf Staffeln von "LOL", also "Last One Laughing" hat Prime Video in Deutschland bereits umgesetzt. In aller Regel werden die Staffeln rund um Ostern veröffentlicht. 2023 nun hat Prime erstmals ein Weihnachtsspecial in Deutschland umgesetzt. Es umfasste drei Episoden, die allesamt zwei Tage vor dem Heiligen Abend freigeschaltet wurden. Schon seit einigen Wochen war klar, dass es auch in diesem Jahr wieder ein solches Special geben wird – dann allerdings nicht zu Weihnachten, sondern bereits zu Halloween.

Nach Informationen der "Bild am Sonntag" wurde dieses Special nun inzwischen aufgezeichnet – "unter größter Geheimhaltung in München", wie die Sonntagszeitung vermeldet. Und sie bringt auch erste Namen ins Spiel, wer dabei war. Schon im zurückliegenden Weihnachtsspecials agierten Teams, nämlich Anke Engelke & Bastian Pastewka, Carolin Kebekus & Teddy Teclebrhan, Martina Hill & Kurt Krömer und auch Michelle Hunziker & Rick Kavanian.



Im neuen Special könnten nun Bill und Tom Kaulitz ein Team sein. Beide sind derzeit Zugpferde eines anderen Streamers: Sie haben nämlich so etwas wie die TV-Version ihres wöchentlichen Podcasts umgesetzt: "Kaulitz und Kaulitz", eine Doku-Soap über die beiden bekannten Musiker, ist seit wenigen Wochen bei Netflix verfügbar. Dort wird unter anderem viel gelacht; etwas, das bei "LOL" ja verboten wäre.

Der genaue Cast des kommenden "LOL"-Specials ist freilich noch nicht bekannt. In aller Regel äußert sich Prime Video immer erst wenige Wochen vor dem Ausstrahlungsstart zur Besetzug. "LOL: Last One Laughing" ist eine Produktion von Constantin Entertainment – exakt wie auch "Kaulitz und Kaulitz". "Bully" Herbig agiert als Spielleiter.