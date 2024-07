am 08.07.2024 - 15:21 Uhr

Nach fast 30 Jahren nimmt Jörg Graf Abschied von RTL Deutschland: Wie am Montag bekannt wurde, hört Graf bereits zum Monatsende als Geschäftsführer der zu RTL Deutschland gehörenden Produktionsunternehmen RTL Studios und 99pro media auf. Er verlasse das Unternehmen "auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen, um sich neuen Projekten zu widmen", hieß es in einer Mitteilung.

"Ich habe RTL viel zu verdanken und durfte immer wieder Neues lernen", sagte Graf. "Bedanken möchte ich mich bei allen Teams, allen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera mit denen ich zusammenarbeiten durfte und allen Geschäftspartnern für eine immer sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ob im deutschen oder internationalen Inhaltegeschäft, in Redaktion oder Produktion. In Zeiten vieler Umbrüche möchte ich mit all diesen Erfahrungen nochmals einen neuen Schritt machen."

Jörg Grafs Laufbahn bei RTL begann 1995 im Produktionsmanagement. 2001 übernahm der die Ressortleitung des Bereichs, 2006 die Bereichsleitung. Ab 2011 verantwortete Graf schließlich als Executive Vice President Intl. Acquisitions zusätzlich alle internationalen Programmeinkäufe von RTL Deutschland, ab 2017 war er als Chief Operating Officer Programme Affairs Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens. Von Februar 2019 bis März 2021 war er Geschäftsführer von RTL Deutschland - eine Zeit, die auch geprägt war durch die Corona-Pandemie, in der unter Grafs Verantwortung viele Sondersendungen ins Programm genommen wurden.

Nachfolger steht bereits fest

© RTL Studios / Marina Rosa Weigl Thomas Goseberg

Andreas Fischer, Chief Operating Officer RTL Deutschland: "Jörg hat in vielen Jahren und in unterschiedlichen Funktionen den Erfolg von RTL Deutschland nachhaltig mitgestaltet. Dabei hat er immer bewiesen, dass Kreativität und Wirtschaftlichkeit vereinbar sind. Ich bin mir sicher, dass Jörg auch zukünftig das deutsche Inhalte- und Produktionsgeschäft mit seiner großen Erfahrung und Leidenschaft tatkräftig unterstützen wird und wünsche ihm dabei viel Erfolg! Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Thomas Goseberg einen großartigen und erfahrenen Nachfolger gefunden haben, der mit seiner langjährigen, erfolgreichen Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen von RTL Studios genau der richtige ist, um die weitere Transformation unserer Geschäfte mitzugestalten."