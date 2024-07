am 10.07.2024 - 13:51 Uhr

Prominenter Umbau hinter den Kulissen der solisTV Film- und Fernsehproduktionen GmbH: Die Produktionsfirma von Stefan Wichmann eine neue Gesellschafterin, die in der Branche ziemlich bekannt ist. Die ehemalige Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling steigt bei der Produktionsfirma mit Standorten in Berlin und Köln ein und hält künftig 15 Prozent am Unternehmen. Diese Anteile hatte die Gesellschaft zuvor im Eigenbesitz gehalten.

Vor ihrem Wechsel zu Sat.1 war die gebürtige Kölnerin gut zwölf Jahre lang bei RTL Deutschland tätig, zuletzt als stellvertretende Chefredakteurin. Bei Sat.1 hatte sie eine schwierige Zeit mit einigen Flops, Anfang des Jahres dann der Abschied (DWDL.de berichtete). Die Mehrheit an SolisTV hält auch weiterhin Gründer und Geschäftsführer Stefan Wichmann, ihm gehören 55 Prozent der Produktionsfirma.

Bei den weiteren Gesellschaftsanteilen gab es am Mittwoch zunächst viel Verwirrung. Denn ursprünglich hatte die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) öffentlich gemacht, dass es mit Jörg Pilawa einen weiteren Gesellschafter geben soll. Dieser, so hieß es, solle die 30 Prozent übernehmen, die bislang Roger Schawinski gehalten hatte. Nach Angaben von Solis TV stimmt das aber nicht. Demnach ist Eßling zwar neu an Bord, Pilawa wird aber kein Gesellschafter. Und Schawinski bleibt ebenfalls dabei.

Solis TV veranstaltet das Drittfensterprogramm "Alltagskämpfer – So tickt Deutschland" bei RTL. Und weil die Beteiligungsveränderungen jetzt eben eine Fensterprogrammveranstalterin betrifft, musste die KEK den Plan mit der für RTL zuständigen Niedersächsischen Landesmedienanstalt absegnen.

Neben dem Drittfensterprogramm bei RTL hat Solis TV zuletzt unter anderem das neue "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" mit Max Strohe für Sat.1 produziert. Einige weitere Formate der Produktionsfirma sind bei WDR und SWR zu sehen gewesen, beispielsweise "Björns Gourmet Geheimnisse" (WDR), "Öko Checker" (SWR) oder auch "Hilfe Haushalt - Yvonne und Daniel im Einsatz" (WDR) und "Preiswert, nützlich, gut?" (SWR).