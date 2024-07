Seit Jahresbeginn produziert Louis Klamroth den ARD-Polittalk "Hart aber fair" bekanntlich selbst - und doch war die Zukunft der Sendung lange unklar, weil der auf zwei Jahre angelegte Vertrag einen Passus vorsah, der es der ARD ermöglicht hätte, bereits Ende 2024, also nach der Hälfte der Laufzeit, vorzeitig auszusteigen. Gekoppelt war der Vertrag dabei nicht nur an lineare TV-Marktanteile, sondern auch an Abrufzahlen in der Mediathek.

Die Videoprogrammkonferenz der ARD - ein Gremium, in dem neben Prorammdirektorin Christine Strobl auch die Intendantinnen und Intendanten beziehungsweise deren Programmdirektorinnen und -direktoren die Gemeinschaftsprogramme im Ersten und in der Mediathek koordinieren - hat sich nun jedoch für einen Verbleib von "Hart aber fair" ausgeprochen.

Der Beschluss ist auch deshalb bemerkenswert, weil das Ziel, die Abrufzahlen im ersten Halbjahr 2024 auf durchschnittlich 250.000 Abrufe pro Ausgabe zu steigern, nicht erreicht wurde. Tatsächlich erreichte das Format nach DWDL.de-Informationen im Schnitt 200.000 Abrufe pro Folge - inklusive der zu Jahresbeginn eingeführten neuen "To Go"-Ausgaben. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das nicht nur erheblich mehr war als in der Vergangenheit, sondern vereinzelte Ausgaben auch deutlich über dem gesetzten Zielwert lagen, sodass die berechtigte Hoffnung besteht, die Zahlen weiter steigern zu können.

Die ARD zeigte sich nun mit der Entwicklung ihrer Talkstrecke zufrieden, zu der neben "Hart aber fair" und "Maischberger" seit Beginn des Jahres auch "Caren Miosga" gehört, die Nachfolge-Sendung auf dem bisherigen "Anne Will"-Sendeplatz. Alle drei Sendungen "konnten inhaltlich überzeugen, ergänzen sich und wurden vom Publikum sehr gut angenommen", hieß es am Mittwoch nach der ARD-Sitzung. Gleichzeitig sei es gelungen, sowohl die Marktanteile als auch die Sehbeteiligung zu steigern.

"Non-lineare Angebote sollen noch stärker in den Fokus rücken"

Veränderungen wird es nach dem Willen der Verantwortlichen trotzdem geben - auch wenn bislang nicht klar ist, wie diese konkret aussehen werden. In einer Mitteilung vom Mittwoch übte sich die ARD daher erst mal an der Quadratur des Kreises. So sollen alle drei Talk-Marken auch 2025 "Teil dieses Gesamtkonzepts mit den bewährten bewährten Sendeplätzen im Ersten" bleiben. Gleichzeitig hat die Videoprogrammkonferenz jedoch beschlossen, "dass für 2025 eine neue, veränderte Konstellation der ARD-Talkstrecke erarbeitet werden soll". Das allerletzte Wort haben dann die Gremien.

© WDR/Thomas Kierok Sandra Maischberger

Für Louis Klamroth und die Produktionsfirma Florida Factual bringt die Entscheidung der Videoprogrammkonferenz aber - trotz aller Details, die es nun noch zu klären gibt - erst einmal Gewissheit. Bis Ende kommenden Jahres hat das Team nun Zeit, um die auf den Weg gebrachten Veränderungen bei "Hart aber fair" weiter voranzutreiben. Sofern die ARD-Gremien nicht doch noch mit einer überraschenden Wendung um die Ecke kommen.