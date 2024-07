Der Verwaltungsrat des Saarländischen Rundfunks hat in seiner Sitzung in dieser Woche eine Reihe von Personalien abgesegnet. So übernimmt Anne Christine Heckmann zum Jahresende die Bereichsleitung Fernsehen beim SR, der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie folgt damit auf Roman Bonnaire, der diese Funktion seit 2010 innehatte und nun nach SR-Angaben auf eigenen Wunsch abgibt. Er bleibt dem SR aber erhalten, nicht nur als Moderator, sondern auch für die Realisation "herausgehobener Programm- und Sonderprojekte", wie es in einer SR-Mitteilung heißt.

Anne Christine Heckmann ist seit Juli 2021 Leiterin der Intendanz des Saarländischen Rundfunks, zuvor war sie drei Jahre lang Referentin des Programmdirektors gewesen. Von 2015 bis 2018 arbeitete sie als 1. Redakteurin in der PG FS Nachrichten/ARD aktuell des SR sowie von 2016 bis März 2018 als Frankreich-Koordinatorin des Saarländischen Rundfunks. Zuvor war die Deutsch-Französin fünf Jahre als ARD-Hörfunk-Korrespondentin in Paris tätig.

Der Verwaltungsrat stimmte auf Vorschlag des Intendanten nicht nur der Personalie Heckmann zu, sondern zudem der Verlängerung der Verträge mit SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und von Verena Klein, die die Stabsstelle Innovative Programmprojekte beim Programmdirektor leitet. Der SR-Verwaltungsratsvorsitzende Michael Burkert dazu: "Die Personalvorschläge des Intendanten haben den Verwaltungsrat des SR überzeugt, so dass er ihnen gerne gefolgt ist. Sie sind gut für die weitere cossmediale Entwicklung des Senders und lassen auch die Möglichkeit für seine notwendige strukturelle Veränderung."

SR-Intendant Martin Grasmück: "Unser großer Dank gilt Roman Bonnaire für seine jahrzehntelange Arbeit für den Saarländischen Rundfunk und die Menschen im Land in dieser Führungsposition. Er hat den SR nicht nur als Fernsehchef stark geprägt und durch seine zugewandte Art als beliebter Moderator und leidenschaftlicher Saarländer auch emotional in den Herzen unseres Publikums verortet. Mit dem SR Fernsehen erreichte Bonnaire stets eine hohe Akzeptanz, was vor allem die Zahlen des `aktuellen berichts´ bis heute täglich eindrucksvoll belegen. Ich freue mich, dass er sich auch weiterhin in Diensten des SR einbringt und dass wir mit Anne Christine Heckmann eine erfahrene Programmmacherin für diese wichtige Funktion gewinnen konnten. Ihre exzellenten Kenntnisse der Strategieprozesse im SR und in der ARD sowie ihre Frankreich-Kompetenz inklusive ihrer Erfahrungen etwa als Paris-Korrespondentin oder bei der Tour de France werden uns sehr nützen. Zudem bin ich dankbar, dass meine Vorschläge zur Verlängerung der Verträge von Armgard Müller-Adams und Verena Klein vom Verwaltungsrat positiv aufgenommen wurden."